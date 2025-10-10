Barnskötare till Maria förskola
2025-10-10
Maria förskola är belägen i centrala Gällivare med närhet till bibliotek, simhall och museum.
Maria förskola har organiserat verksamheten i åldersindelade grupper. Förskolan består av 2 byggnader med separata gårdar. I den ena byggnaden är det 3 avdelningar med barn i åldrarna 1-2 år. I den andra byggnaden är det 5 avdelningar med barn i åldersindelade grupper i åldrarna 3-5 år. På Maria förskola arbetar vi i 3,4, och 5: årsgrupper som innebär att arbetslagen samarbetar över avdelningarna och ger barnen möjlighet att utforska och upptäcka olika lärmiljöer. Dina arbetsuppgifter
Arbetet som barnskötare innebär att du tillsammans med arbetslaget utformar en trygg och utvecklande utbildning för barnen på förskolans avdelning. Läroplanens riktlinjer beskriver det ansvar du har i arbetslaget när det gäller att utveckla, följa upp samt utvärdera verksamheten och utbildningen.
Du som barnskötare ingår i ett arbetslag och deltar i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen som barnens erbjuds. I samarbete med arbetslaget ska barnen ska ges nya utmaningar och få stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Kvalifikationer
Utbildad barnskötare eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är viktigt:
att du är förtrogen med vårt styrdokument, Läroplan för förskolan (Lpfö18),
att du är en trygg och tydlig ledare, har lätt för att ta egna initiativ, är positiv och har tilltro till barnens olika kompetenser,
att du är intresserad av att utveckla lärmiljöerna,
att du är mån om förtroendefulla relationer till barn och vårdnadshavare samt att du har god samarbetsförmåga,
att du använder dig av pedagogiska samtal och pedagogisk dokumentation i arbetet,
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Du behöver lämna utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola och barnomsorg vid anställning. Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till att växla semesterdagar till lediga dagar
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: www.gallivare.se/lararjobb
Heltid, visstidsanställning 3/11-31/12, med möjlighet till förlängning vt-2026. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan
Tillträde / Ansökan
Tillträde: 2025-11-03 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2025-10-05
Upplysningar
Rektor, Britta Parfa,
Telefon: 0970-81 89 74
e-post: Britta.Parffa@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Rektor
Britta Parfa Britta.Parffa@gallivare.se 0970- 81 89 74
