Barnskötare till Mantorpsområdet, timvikarier

Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Mjölby

2022-03-30



Prenumerera på nya jobb hos Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 28 000 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?Vill du ha ett arbete som är roligt och omväxlande?Vi behöver nu fler medarbetare till vår vikariebank med timanställda vikarier inom förskolan. Som timvikarie i förskolan träffar du många barn varje dag och är en viktig del i att skapa en trygg och lärande miljö. Du kommer att tillhöra och arbeta på förskolorna i Mantorpsområdet.2022-03-30Som timvikarie är du en av våra viktigaste resurser!Vi behöver dig när ordinarie personal är sjuk, har semester eller annan ledighet.Våra timvikarier finns inom alla våra verksamheter men nu söker vi till förskolans verksamhet. Som timvikarie kan du bli bokad med kort varsel de dagar du uppgett att du har möjlighet att arbeta. Du lägger själv in i TimeCare Pool de tider du kan arbeta. När du blivit bokad får du meddelande via SMS med information om var och när du ska arbeta.Arbetsuppgifterna består i huvudsak av praktiskt och pedagogiskt arbete så att barns utveckling, trygghet och lärande stimuleras. Du ger omsorg till och aktiverar barn vid förskolan, motiverar och stimulerar barnen att utvecklas utifrån deras egna förmågor och intressen. Arbetet utförs utifrån läroplanen för förskolan samt de övriga styrdokument som reglerar verksamheten.Vi söker dig som har slutförd gymnasial utbildning med inriktning barn- och fritid eller annan erfarenhet som arbetsgivaren anser som likvärdig.Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom förskola.För att arbeta inom förskola, skola och fritidshem måste du enligt lag lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister.Bifoga examensbetyg/intyg som är relevant för tjänsten i din ansökan.Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete som timvikarie i förskolan, där du möter kompetenta medarbetare och härliga barn!ÖVRIGTMjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Snarast enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden., upphör: Vi skriver anställningsbeslut på 6 månader med möjlighet till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-04-14Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen6487700