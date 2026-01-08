Barnskötare till Majbackens förskola
Oskarshamns kommun / Barnskötarjobb / Oskarshamn Visa alla barnskötarjobb i Oskarshamn
2026-01-08
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun i Oskarshamn
, Kalmar
eller i hela Sverige
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Välkommen till oss på Majbackens Förskola! Vi finns i Kristdala och är en mindre förskola med 2 avdelningar. Vi är en aktiv förskola som har nära till allt! På förskolan arbetar vi medvetet utifrån delaktighet och inflytande där vi ser förskolan som en mötesplats där alla är lika mycket värda - vi är i ett demokratiskt sammanhang.
Vi utgår från barnets perspektiv och är nyfikna på vad de ser och undersöker. För oss som arbetar på Majbacken är det viktigt att lyssna på alla, att reflektera tillsammans och att lära tillsammans. Vi är medvetna om vår miljö och vilket material vi använder - vi skapar miljöer för barnen som uppmuntrar till lek och fantasi, som ger möjlighet till samspel och gemenskap men också miljöer för lugn och ro. Vi arbetar i mindre grupper och erbjuder barnen en varierande vistelse på sin förskola!Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
I rollen som barnskötare arbetar du med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med förskollärare och övriga i arbetslaget är du aktiv och arbetar med såväl planerad som spontan undervisning. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn.
I arbetsuppgifterna ingår det att du synliggör barns lärprocesser och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Som barnskötare är du delaktig i undervisningen för barn på ett lekfullt och motiverande sätt. Det ingår även att du har förtroendefullt arbete med vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer som kan kopplas till förskolan.
I samspel med omvärlden lär vi av varandra. Alla barn får känna tillfredställelse av att göra framsteg, övervinna svårigheter och få känna att de är en tillgång till gruppen. Det är din uppgift att utgå ifrån barnets intresse och samtidigt medvetet rikta barnets lärande mot de mål utbildningen har.
Vi arbetar i projekt där barnen får rika möjligheter att bredda sitt tänkande och sitt utforskande tillsammans med andra barn och vuxna, en undervisning som är lekfull och ämnesöverskridande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en barnskötarexamen. Utöver de akademiska kraven ser vi också dina personliga egenskaper som mycket viktiga, vi vill att du:
* har förmåga att samarbeta, entusiasmera och sprida arbetsglädje
* har ett ödmjukt förhållningssätt där god barnsyn och gott bemötande är givet, "alla kan och vill"
* ser barns olika behov och utifrån detta skapar goda relationer
* är strukturerad och flexibelt
* trivs att arbeta i en verksamhet med tempo
* kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift
ÖVRIGT
Välkommen med din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande rekrytering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298421". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Kontakt
Rektor
Helené Andersson helene.andersson@oskarshamn.se 010- 35 60 000 Jobbnummer
9672637