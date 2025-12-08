Barnskötare till Lövkojans förskola
Norrköpings kommun / Barnskötarjobb / Norrköping Visa alla barnskötarjobb i Norrköping
2025-12-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en engagerad barnskötare som vill vara en del av ett kollegium som kännetecknas av kompetens, driv och glädje? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Lövkojans förskola ligger i stadsdelen Eneby/Pryssgården och består av två avdelningar som har genomtänkta inomhusmiljöer och en fantastisk, grön och variationsrik förskolegård. I anslutning till förskolan finns lek- och parkmiljöer samt skogsområden att utforska.
Lövkojan ingår, tillsammans med Fyrby och Ulriksdals förskola, Eneby förskolor som bildar ett rektorsområde.
På Lövkojans förskola arbetar vi för att skapa trygghet, engagemang, glädje och utveckling för alla. För oss är det viktigt att omsorg, lek, utveckling och lärande bildar en helhet. Här arbetar erfarna, engagerade och kompetenta barnskötare och förskollärare som drivs av uppdraget att lägga grunden till det livslånga lärandet.
För oss är arbetsglädje och kollegialt lärande betydelsefullt. Tillsammans arbetar vi för att skapa en utbildning och undervisning som är rolig, trygg och lärorik för alla barn.
Vi har reflektionstid, enskilt och i arbetslag, där vi systematiskt följer upp det enskilda barnets och gruppens utveckling och lärande. Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg för att föra vårt arbete framåt och för att synliggöra och följa upp de processer som pågår.
Inom förskolområdet finns också specialpedagoger som vid behov handleder och utbildar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.
Nu söker vi en vikarierande barnskötare till vårt team på Lövkojans förskola!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Du arbetar tillsammans med dina kollegor för att skapa en utbildning och undervisning som är rolig, trygg och lärorik för alla barn.
Du ingår i ett arbetslag som består av förskollärare och barnskötare, där ni tillsammans kompletterar, inspirerar och lär av varandra. För oss är arbetsglädje och kollegialt lärande betydelsefullt.
Tillsammans med arbetslaget är du en aktiv del av att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan i enlighet med läroplan för förskolan (Lpfö 18 rev.25) samt övriga styrdokument för förskolan.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som har erfarenhet av arbetet. Du har god kunskap om förskolans läroplan och kan omsätta den i praktiken.
Vidare har du erfarenhet av att ingå i ett arbetslag och av att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.
Som person är du ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har lätt för att se möjligheter i ditt arbete. Ett positivt förhållningssätt och att skapa goda och professionella relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor är en självklarhet för dig.
Som person inspireras du av barns nyfikenhet och kreativitet. Du har förmågan att kunna se och möta barnet utifrån dess förutsättningar.
Vidare har du en god självkännedom och är medveten om dina känslor och hur det påverkar beteendet. Du har förmågan att bibehålla ett lugnt och positivt förhållningssätt, även i stressiga situationer.
Du är intresserad och har viljan att tillsammans med kollegor utveckla förskolans utbildning och undervisning utifrån våra styrdokument och målplaner.
Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: Till och med 14 augusti 2026
Tillträdesdatum: 7 januari eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 19 december, urval sker löpande
Kontakt: Rektor Sara Westerdahl, 011-15 28 93, sara.westerdahl@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9632519