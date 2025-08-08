Barnskötare till Lisakullas förskola
Marks kommun / Barnskötarjobb / Mark Visa alla barnskötarjobb i Mark
2025-08-08
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun i Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Lisakullas förskola är centralt belägen i Sätila, med närhet till skog, sjö, skola, bibliotek och idrottsanläggning en plats som inbjuder till både lärande och upptäckarglädje. Vi är en av två förskolor i Sätila som tillsammans arbetar för en likvärdig och utvecklande utbildning för alla barn.
Hos oss får varje barn möjlighet att växa och utvecklas i en trygg, kreativ och lärorik miljö. Vår pedagogiska grund vilar på värden som olikhet, empati, delaktighet och glädje. Vi tror på ett samspel mellan barn och pedagoger, där vi lär med och av varandra.
Vi delar ofta in barnen i mindre grupper under dagen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, delaktighet och att varje barn blir sett och hörd. Utevistelse är en naturlig del av vår vardag och en viktig arena för barnens motoriska, sociala och kreativa utveckling.
Samarbetet med vårdnadshavare är en självklar och viktig del av vår verksamhet, där barnets bästa alltid är i fokus.
Vi arbetar i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 18), skollagen och barnkonventionen för att säkerställa en god utbildning som ger varje barn en stark grund för fortsatt lärande genom hela livet.Kvalifikationer
Barnskötarutbildning
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som är flexibel, lyhörd, engagerad och lösningsfokuserad, både i ditt arbete med barnen och som kollega i arbetslaget. Vi värdesätter en god värdegrund och förmåga att arbeta tillsammans med andra för att skapa bästa möjliga verksamhet utifrån barnens behov och verksamhetens förutsättningar.
Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner lösningar på gamla problem.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.
Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C260839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks Kommun Kontakt
Rektor
Karolina Langvall karolina.langvall@mark.se 0320-217454 Jobbnummer
9450159