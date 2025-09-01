Barnskötare till Kullaviks förskola, vikariat
2025-09-01
Rollen som barnskötare hos oss
Som barnskötare är du med och skapar en trygg, lekfull och lärorik vardag för barnen på förskolan.
Du stöttar barnens utveckling genom närvarande omsorg, lek och aktiviteter som främjar deras språk, motorik och sociala färdigheter. Tillsammans med förskollärare planerar du verksamheten utifrån barnens behov och intressen.
På Kullaviks förskola arbetar vi nära barnen i små grupper, där naturen runt omkring - både skog och hav - används som en naturlig del av lärandet. Genom att vara delaktiga i leken stärker vi barnens självkänsla, nyfikenhet och samspel med andra.Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Det är en självklarhet för dig att alltid ha våra barns bästa för ögonen. Du är ett föredöme för andra, inspirerar och motiverar och har personlig omtanke som utgångspunkt i ditt arbete och i relationen till dina kollegor. Du ser möjligheter i förändring och vill utveckla verksamheten. Du har även ett genuint intresse för att bygga goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor Planerar och organiserar ditt arbete effektivt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad barnskötare
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/kullaviks-forskola?mark=kullaviks+fÃ¶rskolahttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid under perioden 1 oktober 2025 till 23 december 2025.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 12 september. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell löneform.
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/562".
Detta är ett heltidsjobb.
Kungsbacka kommun (org.nr 212000-1256)
Anna Ramström, rektor 0300-836210
9485885