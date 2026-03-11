Barnskötare till Kista förskoleområde
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till Kista förskoleområde
Vi tänker på de yngsta stockholmarna så att de får den bästa starten i livet.
Varje dag skapar vi värde och meningsfullt innehåll i undervisningen på våra förskolor runt om i området.
Kista förskoleområde består av nio förskolor. I varje arbetslag finns minst en förskollärare och en till två barnskötare. Inom området finns två specialpedagoger, rektor och tre biträdande rektorer.
Området har en vision att skapa en likvärdig förskola som vilar på en demokratisk grund där solidaritet, trygghet, jämställdhet och barns reella inflytande genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi söker nu dig som är barnskötare med erfarenhet, som vill bli en del av vårt team.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig forum för kollegialt lärande, handledning av specialpedagog samt pedagogiska måltider. Vi erbjuder även subventionerad friskvård, vissa arbetskläder, möjlighet till semesterväxling.
Din roll
Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och inflytande. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan och i nära samarbete med specialpedagoger och ledning medverkar du till att en positiv,
meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje enskilt barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och säkerställer att varje enskilt barn får det de behöver utefter deras förutsättningar.
Vi strävar efter att erbjuda en kvalitativ utbildning för alla barn i våra förskolor, det innebär att i ett nära samarbete med pedagoger och vårdnadshavare bidra till det samlade resultatet i hela området.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
3-årig yrkesexamen som barnskötare från barn och fritidsprogrammet på lägst 2500 poäng.
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat på förskola.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande :
Erfarenhet av kommunal verksamhet.
Vi ser att du har ett tydligt barnfokus och tar initiativ i mötet med barnen. Du värderar samarbete med arbetslaget och intar en helhetssyn för hela förskolan och enheten för att bidra till verksamhetens kvalité.Övrig information
Förskolornas ramtider är klockan 6:30-18:30. Arbetstiden är schemalagd och du behöver kunna arbeta heltid samt med alla åldersgrupper det vill säga barn som är mellan 1-6 år.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma ske under ansökningstiden.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Utdrag ur belastningsregistret
För att få arbeta inom Förskola måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. För att beställa utdrag gå in på polisen.se, välj Skola eller förskola. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1079". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Järva stadsdelsförvaltning, Kista förskoleområde Kontakt
Louise Mehdi Poor louise.mehdi.poor@edu.stockholm.se Jobbnummer
9789303