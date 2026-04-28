Barnskötare till Innovitaskolan Luleå
Academedia Support AB / Barnskötarjobb / Luleå Visa alla barnskötarjobb i Luleå
2026-04-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Luleå
, Boden
, Kalix
, Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Innovitaskolan Luleå är en F-9-grundskola och integrerad förskola där trygghet, nyfikenhet och framtidstro står i centrum. Skolan är belägen vid Björkskatans område, nära både natur och stad, vilket skapar goda förutsättningar för lärande i en harmonisk miljö. Hos oss möts barn av engagerade pedagoger, tydliga strukturer och en varm kultur där vi ser varje barn som unikt. Vi arbetar aktivt med att bygga relationer, skapa delaktighet och utveckla verksamheten så att varje barn får möjlighet att växa, utforska och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
På Innovitaskolan värdesätter vi ett nära samarbete mellan förskola, skola och fritidshem, och vi strävar efter att skapa en röd tråd genom hela barnets dag. Vi har ett starkt fokus på både lärande och omsorg, och vi tror på kraften i det kollegiala samarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Här formas framtiden med glädje, omtanke och höga ambitioner tillsammans.
Utmana normen, skapa trygghet och utveckling i förskolan
Vill du arbeta i en förskola med ett stort hjärta, där varje barn blir sett och varje vuxen gör skillnad?
Hos oss är vi en verksamhet där vi känner våra barn, varandra och vårt uppdrag på riktigt. Den mindre skalan gör att vi snabbt kan samarbeta, fatta beslut och ställa om när det behövs. Vi är beroende av varandra och ser det som en styrka. Här finns en kultur där vi hjälps åt, stöttar upp och hittar lösningar tillsammans, alltid med barnens bästa i fokus. Vi värdesätter närvarande pedagoger. För oss innebär det att vi är där barnen är, i leken, i aktiviteter, i övergångar och i vardagens alla situationer. Vuxennärvaro är en självklar del av vårt arbetssätt och bidrar till trygghet, utveckling och lärande.
Vi söker nu en barnskötare som är trygg, engagerad och har ett genuint intresse för barns utveckling. Du bidrar till att skapa en strukturerad, trygg och inspirerande miljö där barnen får möjlighet att leka, utforska och utvecklas. Du är en viktig del i det dagliga arbetet och samarbetar nära förskollärare och kollegor i arbetslaget. Hos oss tar vi gemensamt ansvar för barnen och verksamheten, men vi ser också att du är självgående i ditt uppdrag och aktivt bidrar till att utveckla verksamheten framåt.
Vårt arbetssätt
Vårt arbetssätt präglas av ett tydligt språkutvecklande fokus där vi arbetar strukturerat med stöd av Bornholmsmodellen och dess material. Genom lekfulla och medvetna aktiviteter lägger vi en stabil grund för barnens språkliga medvetenhet och fortsatta lärande. Vi ser våra lärmiljöer som en aktiv del i undervisningen, en "tredje pedagog". Det innebär att vi medvetet utformar miljöer som är tillgängliga, inspirerande och anpassade efter barnens behov. Hos oss möter barnen en genomtänkt kombination av tydlig struktur och kreativitet, där varje miljö bjuder in till lek, utforskande och lärande.
Profil och erfarenhet
Utbildad barnskötare eller erfarenhet av arbete i förskola är meriterande
Intresse för barns utveckling, lek och lärandePubliceringsdatum2026-04-28Dina personliga egenskaper
Trygg och stabil i din yrkesroll
Förmåga att skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare
Strukturerad och ansvarstagande i det dagliga arbetet
En lagspelare som bidrar till helheten och stöttar kollegor
Positiv inställning och vilja att bidra till en god arbetsmiljö
Förhållningssätt och driv
Förmåga att se hela barnets dag och bidra till ett gott samarbete i arbetslaget
Intresse för att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor
Flexibilitet och vilja att bidra där verksamheten behöver
Vi erbjuder
Ett varmt och engagerat arbetslag
Arbetslag där samarbete och gemensamt ansvar är en självklarhet
Tid för gemensam planering och kollegialt lärande
Möjlighet till fortbildning och utveckling
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 100 % med start i augusti och pågående till april, med möjlighet till förlängning. Vi ser att det kan finnas goda möjligheter till fortsatt arbete på sikt utifrån verksamhetens behov.
Vi omfattas av gällande kollektivavtal inom friskoleavtalet.
Vid en eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas i enlighet med skollagen.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Paulina Lindström på 076-090 42 09 eller via e-post paulina.lindstrom@innovitaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
976 33 LULEÅ Arbetsplats
Innovitaskolan Kontakt
Rekryterare
Paulina Lindström paulina.lindstrom@innovitaskolan.se Jobbnummer
9879409