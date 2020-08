Barnskötare till Ingelstad förskola - Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen - Barnskötarjobb i Växjö

Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Växjö2020-08-26Välkommen till utbildningsförvaltningen!Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar.Ingelstad förskola ligger i en ny paviljongbyggnad som öppnade 2019. Förskolan som ligger granne med skola och sporthall har ca 100 barn i åldrarna 1-5 år fördelat på sex avdelningar.Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.2020-08-26Som barnskötare arbetar du för att stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda dem trygg omsorg på förskolan. Tjänsten är en pooltjänst, vilket innebär att du går in och stöttar avdelningarna vid personalfrånvaro. Arbetstiden utgår från ett fast schema men det kan också förekomma snabba förändringar. Sysselsättningsgraden är 75 % och tidsbegränsad t.o.m. 2020-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.Vi söker dig som har barnskötarutbildning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola.Du har dessutom förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.ÖVRIGTVäxjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.Varaktighet, arbetstidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast/enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-09Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen5333438