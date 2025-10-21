Barnskötare till Huddinge kommun (Vikariat)
Huddinge kommun, Fölet förskola / Förskollärarjobb / Huddinge Visa alla förskollärarjobb i Huddinge
2025-10-21
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Fölet förskola i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om förskolan Fölet
Förskolan Fölet ligger i Fullerstaområdet och har fyra avdelningar. Just nu är tre avdelningar igång och i januari så kommer den sista avdelningen öppna upp för att ta emot nya barn. Förskolan har en fin och variationsrik gård. Det finns skog att leka i, sandlåda, klätterställning, rutschkana med mera.
Om arbetet
Till Fölet söker vi nu en vikarierande barnskötare med ett genuint och stort intresse av att arbeta med barn. Vikariatet gäller för perioden 10 december 2025 till 3 juli 2026.
Som vikarierande barnskötare förväntas du vara delaktig i alla delar av utbildningen utifrån läroplanens uppdrag. Utöver det kommer du utifrån läroplanen, i nära samarbete och i ledning av förskollärare, genomföra planerad och spontan undervisning i förskolan samt introduktioner av nya barn och familjer.
Vem är du?
• Du har barnskötarutbildning och erfarenhet av arbete som barnskötare på förskola.
• Du har kunskaper om förskolans styrdokument.
• Du har goda kunskaper i förskolans utbildningsspråk (svenska) och uttrycker dig flytande i tal och skrift.
• Du har datakunskaper och en vana att använda digitala verktyg.
Som person har du lätt för att samarbeta, är lyhörd, positiv, självständig och vana att genomföra pedagogisk dokumentation. Du samverkar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Rektor Malin Gustafsson: malin.gustafsson3@huddinge.se
(mailto:malin.gustafsson3@huddinge.se
)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Fölet förskola Kontakt
Rektor
Malin Gustafsson malin.gustafsson3@huddinge.se 08-535 309 65 Jobbnummer
9567668