Barnskötare till Gråbo förskolor!
Lerums kommun, Gråbo förskolor / Barnskötarjobb / Lerum Visa alla barnskötarjobb i Lerum
2025-09-19
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Gråbo förskolor i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vår enhet växer och vi söker nu barnskötare till flera förskolor på vår enhet.
Vi har ett pågående utvecklingsarbete i Gråbo förskolor där vi gemensamt fördjupar vår förståelse kring vårt ställningstagande "Det berättande barnet" som handlar om barns delaktighet och inflytande. Vi utgår från ett projekterande förhållningsätt och lägger stor vikt vid dokumentation och reflektion utifrån barnens utforskande och intressen. Vi prioriterar att arbetslaget ges möjlighet att mötas i reflekterande samtal kring dessa frågor för att driva undervisning och lärande framåt. Just nu djupar vi även kring hållbarhet och utgår i det arbetet från Agenda 2030.
För oss är det viktigt att alla barn får vara i sammanhang som skapar mening, där det känner sig respekterat och lyssnat på för sitt sätt att tänka och förstå världen. Vi menar att barn har rätt att få uppleva projekt som gör intryck där tankar får komma till uttryck och göra avtryck på många olika sätt. Barnets nyfikenhet och kreativitet ska synliggöras som motorn i de sammanhang som skapas på förskolan. Vi tycker att det är viktigt att barnens röster hörs i samhället eftersom de är en del av vår demokrati. Genom det kan vi skapa sammanhang som låter barnen förstå och göra skillnad i den värld vi lever i.
Visst vill du bli en del av oss?Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad barnskötare.
Tillsammans med dina kollegor deltar i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av barnens utbildning.
* Du har erfarenhet av/eller är nyfiken på att arbeta utifrån ett projekterande förhållningssätt i processer med barnen.
* Nyfikenheten på barnens tankar och utforskande är din drivkraft i mötet med barnen.
* Du ser vikten av att varje barn ska få upptäcka och uppleva med alla sinnen.
* Du har erfarenhet av eller är nyfiken på att arbeta med hållbara lärmiljöer.
* Du värdesätter och är trygg med att skapa roliga, tillitsfulla relationer med barn, deras familjer och med kollegor.
Du behöver behärska svenska språket i både tal och skrift.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.Kvalifikationer
Barnskötarutbildning
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Gråbo förskolor Kontakt
Rektor
Marie-Louise Furvik marie-louise.furvik@lerum.se 0302-52 13 33 Jobbnummer
9516346