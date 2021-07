Barnskötare till Fredagstomtens förskola - Göteborgs kommun - Barnskötarjobb i Göteborg

Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildningEn rolig trygg och lärorik förskola för alla barnVi utvecklar förskolan tillsammansVi satsar mer där det behövs mest2021-07-05Fredagstomtens förskola är en Reggio Emilia- inspirerad förskola som ligger i närhet till både skog och havsområde, med goda kommunikationsmöjligheter. Vi har en stor och härlig gård med både natur och planerad lekmiljö. Våra grupper är åldersintegrerade med barn 1-5 år.Vi söker nu en utbildad barnskötare för ett vikariat under 6 månader med chans till förlängning.Förskolan präglas av en bra sammanhållning, en positiv anda och tydlig organisation. Här möter du ett härligt professionellt kollegium, samt en verksamhet som speglar framtidstro. Vi skapar meningsfulla sammanhang där barnen har tillit till sin egen förmåga, till andra och sig själv. Vår verksamhet och miljö formas utifrån barnens erfarenhetsvärld, där barnen uppmuntras och utmanas att skapa föränderlig kunskap och mening. Vi organiserar oss i projektarbeten där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden.Pedagogisk dokumentation är för oss ett viktigt verktyg där barnen kan få makt över sitt eget lärande och vara delaktiga i verksamhetens utformning. Vi tror på ett kollegialt lärande där pedagoger regelbundet träffar andra kollegor i olika forum.Vi söker dig som är engagerad och öppen i ditt förhållningssätt. Du är nyfiken på andra och arbetar för att utbildningen tar sin utgångspunkt i barnens behov och intressen. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.Du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela förskolan och enheten. Du samverkar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.Grundläggande kvalifikationer:Gymnasieutbildning inom barn och omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.Erfarenhet av arbete i förskolaProfessionellt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegorDokumenterat god samarbetsförmågaGenuint intresse för att arbeta i förskolanPositiv och lösningsfokuseradÖvrigt meriterande:Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som barnskötare och vana att dokumentera.Intresse/ utbildning inom Reggio Emiliaintresse och erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation och digitaliseringVi kommer att lägga stor vikt vid de ovan angivna personliga egenskaperna.Om du känner igen dig i vår beskrivning, erbjuder vi dig en arbetsplats med personlig utveckling, pedagogisk lunch, arbetskläder, tillgång till digitala verktyg, samt ett roligt arbete med engagerade kollegor.Intervjuer kommer att ske under perioden 10/8 - 20/8.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-09-20 , upphör: 2022-03-20 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-01