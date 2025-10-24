Barnskötare till Förskolan Porslinskvarteret
2025-10-24
På Skolalliansens förskolor lägger vi grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande, där varje barn får utvecklas i sin egen takt - med trygghet, nyfikenhet och kreativitet i centrum. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och drivs av ett starkt engagemang för att skapa meningsfulla lärsituationer i vardagen.
Här lär sig barnen genom lek, fantasi och utforskande tillsammans med trygga vuxna som medforskare. Tillsammans bygger vi en stimulerande miljö där barn får upptäcka sin omvärld och växa som individer.
Är du en barnskötare som är nyfiken på barnets perspektiv och tankar och skapar förutsättningar för att bygga goda relationer med barn och mellan barnen.
Då är du kanske vår nya barnskötare på vår förskola Porslinskvarteret i Gustavsberg! Vi söker både med omgående start eller enligt överenskommelse samt på längre och kortare period.
Vi söker en engagerad barnskötare med barnskötarutbildning och digital kompetens!
Som pedagog på Skolalliansens förskolor ska du alltid ha barnens bästa i fokus. I din roll som barnskötare värnar du om barnens omsorg, trygghet och välmående. Du är även viktig i den dagliga kommunikationen med hemmet. Du är aktivt deltagande och närvarande i utbildningen och undervisningen utifrån arbetslagets planering. Du är van att använda digitala verktyg i ditt egna arbete och förstår syftet med digitala läromedel i arbetet med barnen.
Inom ramen för uppdraget förväntas du
Vara väl förankrad i förskolans läroplan för att omsätta dess intentioner i den dagliga verksamheten. Utgå från enheternas mål och behov och i enlighet med företagets styrdokument och värdegrund. Bidra till ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Vara nyfiken och närvarande och samspelande med barnen och brinna för barnens utveckling och lärande. Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
Du är utbildad barnskötare. Du har dokumenterat erfarenhet av att ha jobbat som barnskötare. Du har deltagit i det systematiska kvalitetsarbetet. Du är van att använda digitala läromedel. Du behärskar det svenska språket väl både i tal och skrift. Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Stor möjlighet att utvecklas i rollen som barnskötare. Stöd finns i form av befintliga rutiner, strukturer och dokument.
Sista ansökningsdag
2025-11-25, urval, digitala intervjuer och anställning kan ske redan innan.
Information
Inan Senturk
Rektorinan.senturk@skolalliansen.se
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Förskolan Porslinskvarteret, Gustavsberg Kontakt
Inan Senturk 0706495800 Jobbnummer
9574340