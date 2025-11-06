Barnskötare till förskolan Kastanjen
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Arbetet innebär
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Förskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Som barnskötare inom verksamheten ansvarar du för att barnen får en trygg, utvecklande, stimulerande och lärorik vistelse på förskolan.
Vi söker nu en barnskötare till förskolan Kastanjen! I Skara finns 11 kommunala förskolor. Förskolan Kastanjen är belägen i Ardala ca 7 km söder om Skara tätort.
Du kan läsa mer om Skara kommuns förskolor här:https://www.skara.se/forskolaskolaochutbildning/forskola/forskoloriskarakommun.683.html
Vem är du?
Vi söker en trygg person som tycker om att arbeta med barn och har fokus både på lärande och omsorg. Du har ett gott bemötande och en förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med andra kollegor i arbetslaget, vårdnadshavare och barn i olika åldrar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
- Du är utbildad barnskötare eller har motsvarande utbildning eller erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
- Du har goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift.
Anställningsvillkor
Vi söker en barnskötare till förskolan Kastanjen, visstidsanställning på 100% med tillträde 2025-12-01 eller enl. överenskommelse, t.o.m. 2026-06-30.
Urval, intervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att ske under ansökningsperioden så välkommen med din ansökan idag!
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
