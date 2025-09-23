Barnskötare till förskolan Haga, deltidsanställning
Hoppetossa AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hoppetossa AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker en kommunikativ, omtänksam och driven barnskötare till vår förskola Haga i Hagastaden, mitt mellan Karolinska universitetssjukhuset och Odenplan.
På vår förskola får du en viktig roll och ansvar för att utveckla och förfina vår förskola i allt från dagliga rutiner och struktur till pedagogik, barnsyn och värdegrundsarbete. Hos oss står barnen i centrum och vi utgår från barnets bästa och välmående. Du behöver vara strukturerad, kommunikativ och ordningsam, ha ett öga för lärmiljö samt vilja att tillsammans föra förskolan framåt till den bästa i området.
Start är omgående med en visstidsanställning fram till våren och det är deltidsarbete om 75%. Möjlighet framöver för ökad tjänstgöringsgrad när vi tar in fler barn till vår nyöppnade avdelning.
Du behöver goda kunskaper i svenska tal och skrift, kunna arbeta mellan 6.30-18.00 (varierande arbetstider måndag-fredag) samt vara väldigt barnkär, positiv, lösningsfokuserad och gilla teamarbetet på förskola.
Läs mer om oss på www.hoppetossa.com/haga
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: rekrytering.haga@hoppetossa.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare Haga". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hoppetossa AB
(org.nr 556853-6816), http://www.hoppetossa.com/haga
Lise Meitners gata 6 (visa karta
)
113 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Hoppetossa Haga Jobbnummer
9523145