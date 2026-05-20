Barnskötare till förskolan Blåsippan
Publiceringsdatum2026-05-20Beskrivning av verksamheten
Förskolan Blåsippan vill lägga grunden för ett livslångt lärande. Viktigt för oss är att arbeta för att våra barn ska få goda kunskaper om olika kulturer, normer och värderingar och känna sig inkluderade i samhället.
Hos oss är det viktigt att alla barn synliggöras, utmanas och lyckas utifrån sina egna förutsättningar. För oss är medkänsla, närvarande och förtroende hos pedagogerna A och O.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara i barngrupper. Delta aktivt i planering och att genomföra aktiviteter dagligen i enlighet med LPFÖ 18 reviderad 2025. Vi tar inspiration från Reggio Emilia och andra pedagogiska modeller.
För att kunna erbjuda bästa möjliga utveckling använder vi oss av såväl modern pedagogik som teknik. Vi är en förskola som är engagerad i lokalsamhället och vi arbetar i nära samarbete med familjen. Vårt mål är att ge barn mod, självförtroende, rätt kunskap och kompetens för att kunna nå sina drömmars mål. Som barnskötare på förskolan Blåsippan är du aktivt närvarande bland barnen med andra pedagoger med fokus på att skapa goda förutsättningar för lek och lärande. På Blåsippan förskola är det viktigt med goda relationer mellan alla som möts i förskolan.
Utbildning/kvalifikationer
• Vi söker dig som har barnskötare utbildning eller en motsvarande utbildning med inriktning för barn.
• Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du möter föräldrar som kanske kommer till förskolan för första gången med lyhördhet och förståelse.
• Flexibilitet och förmåga att se möjligheter samt förmåga att själv bidra med idéer och förslag som förbättrar verksamheten är viktigt i denna roll.
• Du kan jobba individuellt och tillsammans med andra för att effektivt nå gemensamma mål. Förskolan Blåsippan eftersträvar och värdesätter mångfald.
Förmåner du får hos oss:
• Vi har kollektiv avtal (personal- och pensions-försäkring ITP och TGL)
• Fortbildning och kompetensutveckling
• Tillräcklig tid för enskild och grupp planering
• Möjlighet att arbeta i ett engagerat team
• Vi erbjuder på friskvårdsbidrag
Sysselsättningsgrad är 75%.
Startdatum: Enligt överenskommelse
Vi bokar intervju löpande under annons tid, anställning kan ske innan annons avpublicerings datumet.
