Barnskötare till Forsgläntans förskola
Kungsbacka Kommun / Barnskötarjobb / Kungsbacka Visa alla barnskötarjobb i Kungsbacka
2025-10-02
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
På Forsgläntans förskola får du vara med och skapa meningsfulla dagar för barnen - mitt i en miljö som kombinerar närhet till både skog och stad.
Här värdesätts barnens idéer, relationell pedagogik och ett lyhört arbetssätt. Som barnskötare blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans formar en trygg och inspirerande lärmiljö. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som barnskötare hos oss
Som barnskötare arbetar du tillsammans med kollegor för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö för barnen. Du är delaktig i det pedagogiska arbetet och bidrar till barnens utveckling genom lek, omsorg och lärande. I rollen förväntas du samarbeta nära med förskollärare, vårdnadshavare och andra kollegor, samt vara en aktiv del i att bygga en kultur där vi delar ansvar, inspirerar varandra och stödjer barnens nyfikenhet och utforskande.Publiceringsdatum2025-10-02Profil
Det är en självklarhet för dig att alltid ha våra barn och elevens bästa för ögonen. Du är ett föredöme för andra, inspirerar och motiverar och har personlig omtanke som utgångspunkt i ditt arbete och i relationen till dina kollegor. På det sättet skapar vi en stark kultur som möjliggör att du kan bli ditt bästa jag och även göra andra till sitt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad barnskötare.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta inom förskola
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/forsglantans-forskolahttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning 7 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 16 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/656". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Jessica Bystedt, rektor 0300-834043 Jobbnummer
9537198