Barnskötare till föräldrakooperativet Humlan
2025-09-03
Om jobbet
Förskolan Humlan är ett gemytligt föräldrakooperativ beläget i ett lugnt område ca 10 minuters promenad från Sollentuna centrum. Humlan är en förskola i det lilla formatet. Vi sätter barnens trygghet och utveckling i centrum. Här ges varje barn utrymme att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna behov.
Nu söker vi en trygg och engagerad medarbetare med barnskötarutbildning till vår avdelning Solrosen med barn 3-5 år där du kommer arbeta tillsammans med en förskollärare och en annan barnskötare. Vi ser gärna att du har ett medforskande sätt som kan utmana barnen i vardagens olika situationer genom lek och fantasi. Du förstår att barn är olika, anpassar dina arbetssätt efter vad barnet/barngruppen behöver och vad som får varje barn intresserat och engagerat. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och har en förmåga att ta tillvara alla barns olika kompetenser. Du har även ett trevligt och professionellt bemötande gentemot barn, föräldrar och kollegor. Vi värdesätter och lägger stor vikt vid din personlighet. Vi söker dig som är ansvarstagande, initiativrik och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
I en trävilla med vita knutar i Hästhagen i Tureberg ligger förskolan Humlan som är ett väl fungerande föräldrakooperativ sedan 1986. Förskolan leds av rektor som även arbetar nära verksamheten som förskollärare, något som möjliggörs av att förskolans föräldrar är engagerade i administration, styrelsearbete, löpande underhåll av fastighet och gård m.m. Förskolan består av två avdelningar med barn i åldrarna 1-6 år, totalt 30 barn.
På Humlan blir du en del av ett trevligt och engagerat arbetslag som ständigt utvecklar arbetssätt för att skapa en utvecklande och stimulerande miljö för barnen.
Mer om tjänsten
Denna tjänst är en fast heltidstjänst. Kollektivavtal finns. Tillträde till tjänsten är tänkt till slutet av oktober början av november.
Som kooperativ är föräldrasamverkan särskilt betydelsefullt då föräldrarna är delaktiga i förskolan och barnens vardag genom olika insatser i verksamheten och styrelsearbetet - allt för att förskolan ska fungera smidigt och barnens vistelse ska bli så givande som möjligt.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen omgående så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår personalansvarige Gustav Berg på personalansvarig@forskolanhumlan.se
.
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till Humlan och just denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: personalansvarig@forskolanhumlan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Humlan
, https://forskolanhumlan.se/
Hästhagsv 6 (visa karta
)
191 63 SOLLENTUNA Arbetsplats
Förskolan Humlan Kontakt
Ordförande för kooperativet
Camilla Kartevoll ordforande@forskolanhumlan.se 0706802555 Jobbnummer
9488922