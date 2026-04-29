Barnskötare till föräldrakooperativ
2026-04-29
Barnskötare till föräldrakooperativet Holmenstyr i Askim
Vill du arbeta i en liten och engagerad förskola där närhet till naturen, gemenskap och arbetsglädje står i centrum?
Då kan du vara den vi söker!
Holmenstyr är ett föräldrakooperativ beläget i natursköna Askim, med närhet till både hav och skog. Hos oss får barnen en trygg och lustfylld vardag där lek, utforskande och kreativitet är en naturlig del av lärandet.
Vi är en liten förskola med cirka 16 barn i åldrarna 1-6 år och en engagerad personalgrupp som tillsammans skapar en trygg, kreativ och lustfylld vardag. Här arbetar vi nära varandra - både i arbetslaget och tillsammans med föräldrarna som är delaktiga i kooperativet. Det ger korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka verksamheten.
Vi värdesätter ett öppet och stöttande klimat där alla bidrar till en trivsam arbetsmiljö.
Om rollen
Som barnskötare hos oss är du en viktig del av arbetslaget och bidrar till att skapa en trygg, rolig och utvecklande miljö för barnen. Du arbetar nära kollegor och tillsammans ansvarar ni för att planera, genomföra och utveckla verksamheten utifrån läroplanen, med barnens bästa i fokus.
Arbetet innefattar både planerade aktiviteter och spontana lärandesituationer, såväl inomhus som utomhus.
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare
Är engagerad, lyhörd, och trygg i din roll
Har lätt för att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat
Trivs i en mindre verksamhet där flexibilitet är en del av vardagen
Har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande
Gärna har intresse för natur, skapande, musik eller rörelse
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Tjänst: Deltid, ca 50 %
Tillträde: 3 Augusti 2026
Lön: Individuell lönesättning
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Känner du att det här skulle passa dig och att du vill vara med och bidra till vår verksamhet, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig och förhoppningsvis få välkomna dig till vårt gäng! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: ansokan.holmenstyr@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Holmenstyr Ekonomisk Fören
, https://holmenstyr.se/
Gjutegården 7 A (visa karta
)
436 45 ASKIM
