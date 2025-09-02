Barnskötare till Campus förskola
Östersunds Kommun / Barnskötarjobb / Östersund
2025-09-02
Välkommen till Campus förskola
Vi söker nu en barnskötare som kan arbeta som huspool hos oss på förskolan Campus. Start så snart som möjligt och fram till jul 2025 på ca 80-100%.
Campus förskola arbetar med åldershomogena barngrupper för att skapa en trygg och utvecklande miljö där varje barns unika behov och förmågor kan tillgodoses. Vi använder oss av ett processinriktat arbetssätt och pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande och säkerställa att alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna villkor. En viktig del av vår verksamhet är en reflekterande kultur där pedagoger och barn tillsammans utvärderar och utvecklar arbetet för att ständigt förbättra kvaliteten. Våra lärmiljöer är flexibla och föränderliga, vilket skapar utrymme för nyfikenhet, lek och kreativitet som bidrar till ett meningsfullt och lustfyllt lärande.
Vi utgår från att alla barn är kompetenta, nyfikna och vill delta i meningsfulla sammanhang. Tillsammans med oss kommer du att arbeta med att stärka varje barns unika förmågor och skapa ett inkluderande och positivt lärandeklimat.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som huspoolare fungerar du som en extra resurs i verksamheten. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag dagtid på schema. Tillsammans med kollegorna i verksamheten är du med och skapar en trygg och pedagogisk miljö för barnen. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus.
Vanliga arbetsuppgifter
• Främja barnens utveckling och medverka i undervisningen
• Leda och delta i olika aktiviteter tillsammans med barnen
• Samarbeta och kommunicera med vårdnadshavare
Din kompetensKvalifikationer
• Utbildad barnskötare eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
• Du har god kunskap om förskolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet
• Du har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar och vågar utmana dig själv och dina kollegor till tankar om utveckling
• Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet
Vi söker dig!
Som barnskötare har du en stark empatisk förmåga och skapar en trygg och varm miljö där varje barn blir sett och bemött utifrån sina behov. Du är flexibel och anpassar dig smidigt till förändringar i förskolans vardag, samtidigt som du ser möjligheter och bidrar till en positiv atmosfär.
Med din pedagogiska insikt stöttar du barnens lärande och utveckling genom lek, omsorg och dagliga rutiner. Du samarbetar väl med kollegor och vårdnadshavare och bidrar till en trygg och stimulerande förskolemiljö.
Genom ditt relationsskapande arbetssätt bygger du förtroendefulla relationer med barnen och skapar en trygg och glädjefylld vardag där de känner sig sedda och bekräftade
Vill du vara med och forma framtiden tillsammans med oss på Förskolan Campus? Varmt välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Rektor
Katarina Nordenberg katarina.nordenberg@ostersund.se Jobbnummer
9488755