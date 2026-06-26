Barnskötare till Brynäs-Nynäs förskoleområde
Gävle kommun, Brynäs/Nynäs förskoleområde / Barnskötarjobb / Gävle Visa alla barnskötarjobb i Gävle
2026-06-26
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vi söker nu två barnskötare till två olika förskolor i Brynäs-Nynäs förskoleområde.
Hammargårdens förskola är en förskola med två avdelningar som ligger i stadsdelen Brynäs. Vårt område ligger centralt i Gävle vilket ger oss fantastiska möjligheter att tillsammans med barnen utforska och upptäcka det som finns i vår närmiljö som exempelvis parker. Förskolan ligger i ett grönområde skyddat från biltrafik. Som framtida medarbetare har du också närhet till buss och tåg.
På Herrgårdens förskola är alla barn allas barn. Alla pedagoger har olika kompetenser som vi vill skall komma så många barn som möjligt till del. Barnens lust och nyfikenhet är utgångspunkten när vi formar vår verksamhet. Vi arbetar för att skapa en tillåtande atmosfär och miljö där alla barn blir sedda och lyssnade på. Allas olikheter är en tillgång i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att ha ett trivsamt klimat som gynnar samarbete i olika grupper och former. Glädje och skratt är viktiga inslag i vår vardag.
Vi använder oss av tecken och bildstöd som verktyg för att stärka barnens möjligheter till kommunikation och förståelse. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra lärprocesser och förändrat kunnande i vår verksamhet. Gävle kommun satsar på att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt arbete med lärande för hållbar utveckling. Vi är certifierade för Skola för hållbar utveckling.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad barnskötare som vill bidra till en trygg, lekfull och lärorik vardag för barnen. Du är närvarande, samarbetar väl och brinner för att skapa goda relationer.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• att tillsammans med dina kollegor ansvarar för det pedagogiska arbetet med barn i åldrarna 1-5 år
• att ständigt arbeta för att skapa en trygg, säker och utbildande miljö som lockar och utmanar barnen till lek, aktiviteter och lärande
• delta i planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer
• att du verkar för en god hälsofrämjande och tillgänglig miljö för omsorg, lek, fysisk aktivitet, utveckling och lärandeKvalifikationer
Vi söker dig som:
• har en fullgjord gymnasieexamen
• är utbildad barnskötare
• är förtrogen med förskolans läroplan och andra styrdokument
• har goda språkliga och kommunikativa färdigheter på svenska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen:
• tar du egna initiativ, är modig och har förmåga att skilja på sak och person.
• skapar du tillit i dina yrkesrelationer.
• har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, medborgare och aktörer.
• anpassar du dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Ruddammsgatan 27 (visa karta
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803 11 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Brynäs/Nynäs förskoleområde Kontakt
Kommunal
Carina Lundberg carina.lundberg@kommunal.se 026- 17 99 24 Jobbnummer
9980007