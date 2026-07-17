Barnskötare till barnskötarpool
Gävle kommun, HR- och kommunikationsavdelningen / Barnskötarjobb / Gävle Visa alla barnskötarjobb i Gävle
2026-07-17
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Gävle kommun har en central barnskötarpool med barnskötare som är anställda på Bemanning- och rekryteringsenheten. Enheten tillgodoser behovet av bemanning vid korttidsfrånvaro inom kommunens förskoleverksamhet. Vi söker nu 5 barnskötare till barnskötarpoolen. Tjänsterna gäller 4 tillsvidare och ett vikariat mellan 2026-09-10 och 2027-02-27.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som anställd i barnskötarpoolen kommer du att arbeta med allmänt förekommande arbetsuppgifter inom förskolan och under en vecka kan arbetet utföras på flera olika förskolor. Att arbeta inom barnskötarpoolen är ett omväxlande och stimulerande arbete där du träffar många olika barn-, personal- och arbetsgrupper. Du medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn på kommunens förskolor.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Stötta barngruppen i det dagliga arbetet och bidra till en trygg och positiv miljö.
• Hjälpa barn vid måltider, vila, toalettbesök och påklädning.
• Stötta barn i konflikthantering och socialt samspel.
• Delta i och ibland leda lek, aktiviteter och pedagogiska moment.
• Ansvara för tillsyn och säkerhet både inne och ute.
Att arbeta som barnskötare i pool innebär att du tillgodoser förskolornas behov av korttidsvikarier. Arbetet kräver stor flexibilitet då du ofta får dina exakta arbetstider samt arbetsplats samma dag som du ska arbeta. Du behöver vara beredd på att kunna åka till förskolor i hela Gävle kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Fullgjord gymnasial examen från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning barnskötare, alternativt annan gymnasieutbildning kombinerad med ett yrkespaket inriktning barnskötare 1400 poäng, exempelvis via komvux.
• Kunskap om förskolans läroplan och andra styrdokument som används inom förskolans verksamhet.
• Kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg.
• Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Det är dessutom meriterande om du har kunskaper inom TAKK/AKK då vi arbetar med tecken som stöd för ett tidigt kommunikativt beteende samt erfarenhet av arbete med barn med olika funktionsvariationer. Körkort är också meriterande för tjänsten.
För att lyckas i rollen har du:
• Stark samarbetsförmåga och ett prestigelöst arbetssätt som gynnar ett välfungerande arbetslag i förskolans pedagogiska verksamhet.
• Förmågan att skapa förtroende och tillit. Du har en förmåga att sprida lugn och stabilitet.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, vilket bidrar till trygg kommunikation med barn, vårdnadshavare och kollegor.
• Du är lösningsorienterad och har förmåga att hitta lösningar på uppkomna problem.
• Du är flexibel och anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-24 .
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334815". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, HR- och kommunikationsavdelningen Kontakt
Gruppchef
Eva Liss eva.liss@gavle.se +4626172374 Jobbnummer
10004884