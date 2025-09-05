Barnskötare till Åvikens förskola
2025-09-05
Vaggeryds kommun har fyra förskoleenheter som innehåller förskoleverksamheter på olika orter.
Nu söker vi dig som vill arbeta i förskoleenhet 1 på Åvikens förskola. I förskoleenhet 1 ingår även Hok och Svenarums förskolor. I Vaggeryds kommun arbetar samtliga förskolor projekterande och med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt.
Om arbetet
Du kommer främst ingå i arbetslaget som arbetar mot de äldre barnen i åldrarna 4-5 år. Vi har en nära samverkan avdelningarna emellan och har tagit ställning för att "alla barn är allas barn". Det innebär att vi är flexibla i att hjälpas åt för att skapa de bästa förutsättningarna för barngrupperna. Ställningstagandet innebär också att vi även åker till annan förskola i enheten och stöttar upp vid behov.
Som barnskötare medverkar du i undervisning utifrån förskolans läroplan, för att främja barns utveckling och lärande. Arbetet ställer stora krav på din förmåga att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor samt att vara flexibel och ta egna initiativ. Du ska ha ett språkutvecklande förhållningssätt som främjar lek och kommunikation. Publiceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
Du behöver ha barnskötarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som gynnar barns utveckling och lärande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmågan att skapa goda relationer. Du behöver behärska svenska i tal och i skrift.Övrig information
I enlighet med Skollagen krävs utdrag ur belastningsregistret före anställning. Beställ gärna detta i samband med din ansökan då polisens handläggningstid är ca 2 veckor.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, dvs legitimation. Du kan även bifoga dem digitalt i samband med din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/107". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522) Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor förskoleenhet 1
Charlotte Sandberg charlotte.sandberg@vaggeryd.se 0393-67 85 11 Jobbnummer
9493306