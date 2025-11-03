Barnskötare till Aros förskolor AB
Aros Skolor AB / Barnskötarjobb / Västerås Visa alla barnskötarjobb i Västerås
2025-11-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aros Skolor AB i Västerås
Förskolan Iqra Galaxen och förskolan Iqra Väst är en av två förskolor inom Aros förskolor AB. Till oss kommer barn både från närområdet men även från andra delar av Västerås.
Förskolan Iqra Galaxen och Iqra Väst söker nu engagerad och utbildad barnskötare till verksamhet. Vi söker dig som har:
Genomförd barnskötarutbildning
Goda kunskaper i språken arabiska, somaliska eller persiska.
Vi ser gärna att du är ansvarsfull, lyhörd och har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande. Språkkunskaperna är viktiga för att kunna möta och stötta barn och vårdnadshavare i vår mångkulturella miljö.
Du kommer aktivt delta i planering och utvärdering av barngruppens och förskolans pedagogiska arbete.
Du samarbetar med dina närmaste kollegor och hela förskolan för att skapa bra rutiner i vår vardag.
Aros förskolor är mångkulturella och vi lägger stor vikt vid det svenska språket. Därför är det viktigt för oss att vår personal talar god svenska. Personal med andra modersmål än svenska berikar också vår verksamhet. Ett intresse för andra kulturer är bra att ha med sig oavsett vilket som är ditt modersmål.
Vi jobbar även med att bygga på det som barnet redan har med sig av sitt modersmål, sin kultur, sin förståelse och sina erfarenheter.
Det finns möjlighet till deltidsanställning på schema och vikarie vid behov.
Vi tillämpar kollektivavtal.
Vi har individuell lönesättning..
• ***************************************************
Vi förutsätter att du har minst barnskötarutbildning från Sverige.
Det innebär att du läst Barn och fritidsprogrammet på gymnasienivå.
• ***************************************************
Vi prioriterar dig som har tidigare erfarenhet av arbete på förskola och att du har Goda kunskaper i språken arabiska, somaliska och persiska.
• Din ansökan består av ett CV där din utbildning och tidigare anställningar framgår tydligt.
• samt ett personligt brev där du anger språkkunskaper och vilken ålder du vill arbeta med, önskemål på % tjänst, beskriver din förmåga att arbeta med barn mm
• Vid eventuell anställning behöver du också uppvisa ett aktuellt utdrag från Polisens brottsregister. Detta kan ta några veckor att få, så ansök gärna direkt om det.
• Tacksam om du skickar med ett foto i JPEG format så känner vi snabbt igen varandra när vi träffas.
Besök gärna vår hemsida www.iqra.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: Jihan.karem@arosforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Arbetsgivare Aros Skolor AB
(org.nr 556930-9825), http://iqra.nu Arbetsplats
Förskolan Iqra Kontakt
Rektor
Jihan Karem Jihan.karem@arosforskolor.se 073 510 32 34, 0735103234 Jobbnummer
9585642