Barnskötare till Antnäs förskola (75 %)
2025-08-26
Hej!
Vad roligt att du är intresserad av att arbeta med oss på Antnäs förskola.
Vad roligt att du är intresserad av att arbeta med oss på Antnäs förskola. Förskolan ligger i byn Antnäs cirka 2 mil söder om Luleå. Förskolan har stora lokaler och en stor gård som lockar till lek, rörelse och utforskande både inne och ute. Vi har närhet till skog och natur som vi utforskar med alla sinnen. I närområdet finns skola, sporthall, affär och bussförbindelser.
Förskolan är organiserad med åldersnära grupper på fem avdelningar, två avdelningar för de yngsta barnen, (1-2 år) och två avdelningar för de äldre barnen, (3-4 år). De äldsta barnen, (5år) går tillsammans på avdelning Ängen. Förskolan är placerad i närhet av skola och fritids. Vi erbjuder en trygg, inspirerande lärmiljö, både ute och inne, som utmanar och stöttar barnen i dess lärande och utveckling.
Trygghet, självkänsla och respekt utgör grundläggande förutsättningar för lärande och välmående. Av denna anledning arbetar vi kontinuerligt med värdegrund och interaktion för att främja god hälsa hos både barn och vuxna.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som barnskötare spelar du en avgörande roll i barns utveckling och välbefinnande. Du kommer att ha en mångfacetterad roll och arbeta nära förskollärare och övrig personal på förskolan för att skapa en trygg, stimulerande och tillgänglig utbildning för barnen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• planera och förbereda den dagliga utbildningen och vidareutveckla den tillsammans med arbetslaget och inom förskolan
• tillsammans med förskollärare omsätta förskolans läroplan i utbildningen samt utgå från ett planerat pedagogiskt innehåll i undervisningen, där barns delaktighet och inflytande är centrala
• tillsammans med förskollärare genomföra undervisningen så att den främjar barns nyfikenhet och lust att lära genom att utforska och undersöka
• tillsammans med förskollärare verka för att barn kan vidareutveckla sina förmågor i en god och tillgänglig lärmiljö för omsorg, lek, rörelse, hälsa, utveckling och lärande
Du arbetar för att skapa trygga och tillitsfulla relationer både med barn, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet från arbete i förskola liksom om du har kunskap i något av våra minoritetsspråk eller i något annat språk.
Som person behöver du vara strukturerad och kunna planera, organisera och slutföra ditt arbete. För att lyckas i rollen krävs det att du har förmåga att möta olika barns behov, att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor samt att du värdesätter samarbete och strävar efter gemensam framgång. Viktig är också din kreativa förmåga att kunna tänka i nya banor när det behövs.
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
