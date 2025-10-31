Barnskötare, Tångalyckans förskola
2025-10-31
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Nu söker vi barnskötare som vill bli en del av vårt team. Du är en driven och utvecklingsbenägen barnskötare som tillsammans med oss vill ta dig an utmaningen att bygga upp vår nya organisation, arbetssätt och lärmiljöer.
Tångalyckans förskola är en förskola med nio undervisningsgrupper fördelade på sex hemvister. Förskolan består av en nyrenoverad del och en nybyggd del som är fantastiskt fina, inbjudande och anpassade efter en förskola i vår tid. Vår utomhusmiljö är varierande, inspirerande och utvecklande.
Vi har som mål att alla undervisningsgrupper ska arbeta projektinriktat. Projekten ska utgå från barnens intresse och erfarenheter för att ge barnen möjlighet att utvecklas mot målen i våra styrdokument. Du kommer att befinna dig i flera olika sammanhang där du förväntas bidra till förskolans utveckling och måluppfyllelse.
Vi ser att du är en aktiv pedagog som i ett nära samarbete med övriga kollegor på enheten arbetar för och bidrar till att Tångalyckans förskola är en förskola av hög kvalitet. I din roll som barnskötare bidrar du till att tillsammans med kollegorna i arbetslaget driva och aktualisera läroplanens mål och intentioner så att barnen ges förutsättningar att utveckla de förmågor som lyfts fram, detta sker både i planerade och spontana undervisningssituationer. Ditt deltagande i barnens aktiviteter definieras av att du är medupptäckare och medupplevare, utifrån det bidrar du till att skapa förutsättningar för barnen att vara i progression både i den fysiska och psykiska lärmiljön.
På enheten är det självklart att vi utmanar varandra kring pedagogiska frågeställningar/ställningstaganden och ser det som en förutsättning för att utvecklas både som individer och grupp.
Du blir en förstärkning i arbetslaget och ni är flera som aktivt stödjer barn med diabetes. Att regelbundet kontrollera blodsocker, hjälpa till med medicinering och med kosthållning (inklusive beräkning av kolhydratsintag och insulin samt blodsockermätning med hjälp av stick i fingret vid behov). Barnet har en egenvårdsplan som ska följas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har barnskötarutbildning.
Du har kompetens i att kontrollera och behandla diabetes.
Som person är du engagerad, strukturerad och kommunikativ och du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Du väljer att se de positiva i såväl barn, kollegor som vårdnadshavare och din inställning är att alla gör så gott dom kan utifrån sina förutsättningar.
Du är flexibel, utvecklingsbenägen och fokuserar på att hitta lösningar för att driva verksamheten framåt. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att alla ska lyckas både vuxna och barn!
ÖVRIGT
Examensbevis ska bifogas ansökan.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
