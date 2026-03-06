Barnskötare som timvikarie
2026-03-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Vi söker nu fler engagerade och positiva behovsanställda timvikarier till förskoleområde 1.
Området består av 11 förskolor i Traneberg, Ulvsunda, Johannesfred, Minneberg, Mariehäll och Bällsta.
Utifrån förskolornas behov kan du komma att få möjlighet att arbeta på flera olika förskolor med barn i alla åldrar. Det kan vara allt från enstaka dagar till lite längre perioder.
Vi erbjuder
Stöd från ordinarie personal på förskolorna.
Pedagogiska måltider.
Din roll
Som behovsanställd timvikarie bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barnens delaktighet och inflytande. Tillsammans med kollegor på förskolan medverkar du till en positiv, meningsfull och utvecklande miljö för barnen. Varje fredag får du möjlighet att rapportera in på sms till vikarieansvarig hur du har möjlighet att arbeta den vecka som följer och blir därefter uppbokad utifrån verksamhetens behov. Vi söker även personer som kan tänka sig att arbeta i kök. Ange detta i ansökan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren och/eller erfarenhet av arbete med barn.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och du värnar om en öppen dialog mellan barn, kollegor och vårdnadshavare. Du har en positiv attityd och du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjlighet istället för hinder.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk ID-handling samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta inom våra förskolor måste du uppvisa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Timlön Så ansöker du
