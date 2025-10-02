Barnskötare som brinner för utomhuspedagogik
2025-10-02
I Ur och Skur Förskolan Vinterelvan är en fristående förskola i Hägersten. Vi söker nu aktiva barnskötare med ett genuint intresse för utepedagogik och som ser glädjen och nyttan av att erbjuda barn meningsfullt lärande både inomhus och utomhus.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som tycker om friluftsliv och att vara ute i naturen. Helst ser vi att du har erfarenhet av att arbeta med I Ur och Skurs metodik och att du har någon form av utbildning inom detta men det är dock inget krav för anställning!
Vi erbjuder fria måltider, friskvårdsbidrag, arbetskläder, fortbildning inom I Ur och Skur samt annan kompetensutveckling.
Vi är ett härligt, stabilt team av pedagoger som alla brinner för utomhuspedagogik och för att göra varje barns förskoletid så meningsfull och lärorik som möjligt. Hos oss blir du en del i vårt team där samarbete, arbetsglädje, tydlighet och barnfokus är våra hörnstenar.
Inom I Ur och Skur jobbar vi efter de fyra M:en. Medupptäckande, Medupplevande, Medagerande och Medundersökande. Det är viktigt att du ser alla barn och utvecklar verksamheten efter barnens intressen.
Metodiken bygger på ett aktivt friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas ute.
Vi söker dig som har adekvat barnskötarutbildning samt erfarenhet av barnskötarrollen och som besitter mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt innehar god kännedom om pedagogisk dokumentation och vana att hantera digitala verktyg i arbetet.
Vi kallar till intervjuer löpande under annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden går ut.
Tillträdesdatum är flexibelt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: iurochskur@vinterelvan.se
http://www.academicaforskolor.se/iurochskurvinterelvan
