Barnskötare sökes till Vittjärvsgården

Mimers Vittjärv AB / Barnskötarjobb / Boden
2026-01-30


Visa alla barnskötarjobb i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mimers Vittjärv AB i Boden

Vittjärvsgården är en fristående förskola som finns i byn Vittjärv i Boden. Förskolan har tre avdelningar Hugin för 2-4 år, Munin 1-3 år och Oden 5 -år. Lokalerna består av en gammal Norrbottensgård och ett våningshus som är ombyggda för att passa verksamheten. Gården är stor och har bl.a pulkabacke, cykelområde, gungor, vinbärsbuskar och vårt eget lilla land för odling. Vi har nära till skog och sjö för utflykter. Lunch tillagas i skolans kök och serveras på respektive avdelning. En dag i veckan serveras vegetarisk mat.
Vi arbetar med tema enligt Bifrost där vi inleder med en upplevelse, som teater, stationer med aktiviteter på gården, och varje vår avslutar vi med ett vernissage där vi bjuder in vårdnadshavare för att titta på barnens utställning av sitt arbete. Vi lägger stort fokus på språket och det här året även på teknik som är årets tema.
Nu söker vi en barnskötare på Oden som vikarie för vår kollega som ska vara föräldraledig ett år.
Du ska tycka om att vara ute, vara flexibel, kunna ta ansvar och samarbeta. Positivt om du har erfarenhet av att arbeta i barngrupp.
Utdrag ur belastningsregistret måste uppvisas före anställning i förskola.
Körkort är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: inger.lundqvist@mimers-brunn.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mimers Vittjärv AB (org.nr 556722-6062)
Vittjärvsvägen 27 (visa karta)
961 96  BODEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9712976

Prenumerera på jobb från Mimers Vittjärv AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mimers Vittjärv AB: