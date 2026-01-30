Barnskötare sökes till Vittjärvsgården
Vittjärvsgården är en fristående förskola som finns i byn Vittjärv i Boden. Förskolan har tre avdelningar Hugin för 2-4 år, Munin 1-3 år och Oden 5 -år. Lokalerna består av en gammal Norrbottensgård och ett våningshus som är ombyggda för att passa verksamheten. Gården är stor och har bl.a pulkabacke, cykelområde, gungor, vinbärsbuskar och vårt eget lilla land för odling. Vi har nära till skog och sjö för utflykter. Lunch tillagas i skolans kök och serveras på respektive avdelning. En dag i veckan serveras vegetarisk mat.
Vi arbetar med tema enligt Bifrost där vi inleder med en upplevelse, som teater, stationer med aktiviteter på gården, och varje vår avslutar vi med ett vernissage där vi bjuder in vårdnadshavare för att titta på barnens utställning av sitt arbete. Vi lägger stort fokus på språket och det här året även på teknik som är årets tema.
Nu söker vi en barnskötare på Oden som vikarie för vår kollega som ska vara föräldraledig ett år.
Du ska tycka om att vara ute, vara flexibel, kunna ta ansvar och samarbeta. Positivt om du har erfarenhet av att arbeta i barngrupp.
Utdrag ur belastningsregistret måste uppvisas före anställning i förskola.
Körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: inger.lundqvist@mimers-brunn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mimers Vittjärv AB
Vittjärvsvägen 27
För detta jobb krävs körkort.
