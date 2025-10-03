Barnskötare sökes till Internationell Förskola på Södermalm
AB Eudora / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Eudora i Stockholm
Vi söker dig som är barnskötare och som vill vara med och utveckla barnens bästa förskola! Eudora Internationella Förskola består av tre avdelningar med 44 barn. Du arbetar i ett team under ledning av rektor för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola.
Som barnskötare arbetar du utifrån aktuella styrdokument (Lpfö18), planerar, genomför, och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du är engagerad, entusiastisk, ansvarstagande och väl insatt i förskolans rutiner och kan skapa en positiv atmosfär. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor.
Alla medarbetare på Eudora Internationella Förskola förväntas vara rök- och snusfria i alla sammanhang kopplade till förskolan. Du måste även kunna uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret enligt lagen 2000:873.
Varaktighet: Provanställning som övergår till Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Arbetstid måndag-fredag enligt schema.
Lön: Fastlön /avtalsenlig
Tillträde: omgående
Kompetens: Barnskötareutbildnimng, engelskaoch engelska, flexibel, positiv, engagerad, lojal, god samarbetsförmåga.
Merit: Intresse för musik, rytmik, dans. Van vid att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Sista dag att ansöka är 2025-05-31. Intervjuer pågår fortlöpande under annonseringstiden.
Vi erbjuder:
En spännande och rolig arbetsplats, fylld av vuxna som tycker att detta är det viktigaste uppdrag man kan ha.
En kreativ arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling genom kollegialt lärande samt kompetensutveckling.
Möjligheten att få arbeta tillsammans med kolleger med olika erfarenhet, utbildning (barnskötare, förskollärare, musikpedagog), bakgrund och ålder.
Ett proaktivt arbetsmiljöarbete, planering- och reflektionstid.
Arbetskläder.
Fria pedagogiska måltider.
Kollektivavtal
Vi ser med spänning fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: suki.ogukanmi@eudoraforskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Eudora
(org.nr 556916-3669), http://www.eudoraforskola.se
Fatburs Brunnsgata 17 (visa karta
)
118 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Eudora, AB Kontakt
Suki Ogunkanmi suki.ogunkanmi@eudoraforskola.se 076-272 0827 Jobbnummer
9538412