Barnskötare sökes till Förskoleområde Nord
Götene kommun, empty / Barnskötarjobb / Götene Visa alla barnskötarjobb i Götene
2025-10-29
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Götene kommun, empty i Götene
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
Förskoleområde Nord består av förskolorna Skattkistan, Miklagård, Hällekis och Västerby.
Förskolorna arbetar projekterande där barnens nyfikenhet och frågor står i fokus. Vi använder oss av många olika material och estetiska uttrycksformer för att skapa kreativitet och ge alla barn möjlighet att kommunicera, skapa, experimentera, leka och lära.
I Götene kommun har vi ett pågående utvecklingsarbete där pedagogistor har en betydande roll för att stärka pedagogerna i sitt arbete med att synliggöra barnens processer, framför allt genom handledning i reflektionen varannan vecka. Vi har de senaste åren satsat på kollegialt lärande och ser detta som en framgångsrik metod att öka medvetenheten och stärka pedagogerna i sin yrkesroll.Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare ingår du i ett arbetslag och vi förutsätter att du tycker om att vara ledare och att samspela med barnen. Du är medveten med barnperspektiv i fokus. Du ska samarbeta med andra pedagoger och har ett gemensamt ansvar för att utveckla lärmiljön och likvärdigheten inom vår förskola med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Pedagogisk dokumentationen är en viktig del i arbetet, genom den ser vi barngruppens och pedagogernas lärprocesser. Kvalifikationer
Utbildad barnskötare. Som person är du kreativ, driven, engagerad, positiv och vill utveckla vårt gemensamma pedagogiska uppdrag. Du är en nyfiken och hängiven lagspelare som ser vikten av det kollegiala lärandet samt av att skapa relationer både tillsammans med kollegor, barn och vårdnadshavare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighetAnställningsvillkor
Visstidsanställning med 80-100 % sysselsättningsgrad 2026-01-07-2026-07-31. Tillträde 7 januari eller enligt överenskommelse. Urval- och rekryteringsarbete kan komma att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag. Inför eventuell intervju ska du kunna legitimera dig med ID handling, körkort är ej tillräckligt. Vid en anställning ska utdrag ur belastningsregistret kunna visas upp utan anmärkning. Du ansöker om ett utdrag via polisen.se.
