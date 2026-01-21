Barnskötare sökes till de yngsta barnen
Edukatus Alliance AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
Svanens Förskola - Hägersten/Telefonplan
Vill du arbeta i en förskola där trygghet, närvaro och barns bästa alltid står i centrum? Svanens Förskola söker nu en engagerad och lyhörd barnskötare som vill arbeta med våra yngsta barn (1-3 år).Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som barnskötare hos oss är du en viktig del av barnens vardag, där omsorg, lek och lärande går hand i hand. Du arbetar nära barnen och tillsammans med kollegor för att skapa en trygg, lugn och stimulerande miljö, anpassad efter de yngsta barnens behov.
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare eller har motsvarande erfarenhet
Har ett stort hjärta för de yngsta barnen och förstår deras behov av trygghet och anknytning
Är närvarande, ansvarstagande och samarbetsinriktad
Har ett professionellt förhållningssätt och ett varmt bemötande mot barn, kollegor och vårdnadshavare
Gärna har erfarenhet av arbete med småbarnspedagogik
Vi erbjuder:
En trygg och välorganiserad förskola med tydlig struktur
Ett nära och stöttande ledarskap
Kollegor som arbetar tillsammans med glädje, respekt och professionalism
Möjlighet att utvecklas i ditt yrke och vara delaktig i pedagogiska processer
Arbete i en verksamhet som sätter barnens trygghet, språk och välbefinnande i fokus
Om Svanens Förskola
Svanens Förskola är en mindre förskola där relationer, kvalitet och barnens individuella behov står i centrum. Vi arbetar utifrån läroplanen med fokus på trygghet, lek, språk, rörelse och utforskande, i nära samarbete med vårdnadshavare.
Plats: Hägersten / Telefonplan Omfattning: Heltid/Deltid (enligt överenskommelse) Ansökan: Skicka CV Vi rekryterar löpande - varmt välkommen med din ansökan
