Barnskötare sökes till de yngsta barnen

Svanens Förskola - Hägersten/Telefonplan
Vill du arbeta i en förskola där trygghet, närvaro och barns bästa alltid står i centrum? Svanens Förskola söker nu en engagerad och lyhörd barnskötare som vill arbeta med våra yngsta barn (1-3 år).

2026-01-21

Om tjänsten
Som barnskötare hos oss är du en viktig del av barnens vardag, där omsorg, lek och lärande går hand i hand. Du arbetar nära barnen och tillsammans med kollegor för att skapa en trygg, lugn och stimulerande miljö, anpassad efter de yngsta barnens behov.
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare eller har motsvarande erfarenhet

Har ett stort hjärta för de yngsta barnen och förstår deras behov av trygghet och anknytning

Är närvarande, ansvarstagande och samarbetsinriktad

Har ett professionellt förhållningssätt och ett varmt bemötande mot barn, kollegor och vårdnadshavare

Gärna har erfarenhet av arbete med småbarnspedagogik

Vi erbjuder:
En trygg och välorganiserad förskola med tydlig struktur

Ett nära och stöttande ledarskap

Kollegor som arbetar tillsammans med glädje, respekt och professionalism

Möjlighet att utvecklas i ditt yrke och vara delaktig i pedagogiska processer

Arbete i en verksamhet som sätter barnens trygghet, språk och välbefinnande i fokus

Om Svanens Förskola
Svanens Förskola är en mindre förskola där relationer, kvalitet och barnens individuella behov står i centrum. Vi arbetar utifrån läroplanen med fokus på trygghet, lek, språk, rörelse och utforskande, i nära samarbete med vårdnadshavare.
Plats: Hägersten / Telefonplan Omfattning: Heltid/Deltid (enligt överenskommelse) Ansökan: Skicka CV Vi rekryterar löpande - varmt välkommen med din ansökan

