2025-12-22
Barnskötare: resursperson, till Daghemskooperativet Blåklockans förskola
Blåklockans ekonomiska förening i Arjeplog
Omfattning: Deltid, 50 %
Varaktighet: Provanställning om 3 mån, visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Blåklockan är ett föräldrakooperativ med plats för ca 20 barn, i åldrarna 1- 5 år, inhyst i en villa med eget kök där maten lagas från grunden, i Arjeplog. Förskolan ligger i bostadsområdet Öberget med en fin utegård och nära till, skog natur och lekpark.
Vi söker dig som vill jobba hos oss nära ett barn i förskoleålder som resursperson för att kunna ge individuellt stöd. Du är med och stöttar i den pedagogiska utbildningen, i barnens lek och aktiviteter och behjälplig vid sovstunder och måltider. Du har barnet i fokus och bidrar till att skapa glädje kring lek och skapande hos barnet. Du är positiv, engagerad och flexibel i ditt arbete. Vid rekryteringen kommer stor vikt läggas på dig som person. Det är inte viktigt hur mycket erfarenhet du har, vi är mer intresserade av din personliga lämplighet och att du passar i teamet.
Teamet består av fem personer inklusive dig. Barnen delas i grupper med 1-2 åringar och 3-5 åringar där vi prioriterar hög personaltäthet. Hos oss har du ett nära samarbete med rektorn, som också jobbar i barngruppen, samt med styrelsen vilket också ger korta beslutsvägar. Vi använder oss av TYRA-appen som ett verktyg för kommunikation och dokumentation. Vi erbjuder dig arbete med trevliga, engagerade kollegor som har roligt tillsammans med barnen, pedagogiska måltider och engagerade vårdnadshavare.
Förskolan Blåklockan är ett föräldrakooperativ som funnits i Arjeplog i 30 år. Att förskolan drivs som ett föräldrakooperativ innebär att personalen har det pedagogiska ansvaret på förskolan och engagerade föräldrar sköter praktiska och administrativa uppgifter utanför den dagliga verksamheten. Föräldrakooperativet drivs på kristen grund, vilket innebär att vi i vårt värdegrundsarbete utgår ifrån de värden i som finns beskrivna i Läroplan för förskolan, barnkonventionen och kristen värdegrund där vi ser varje barn som unikt och värdefullt som de är. Vill vi förmedla glädje, trygghet och ett bemötande av andra som vi själva vill bli bemötta.
Anställningen är en visstidsanställning om 50 % med möjlighet till tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning i 3 månader, tillträde sker snarast. Urval och intervjuer sker löpande varav du är varmt välkommen med din ansökan redan nu.
För frågor angående tjänsten: Rektor Cecilia Larsson, rektor@blaklockanarjeplog.se
, 070 555 11 57. Det går också bra att kontakta styrelsen för frågor: styrelse@blaklockanarjeplog.se
Ansökningen görs via mejl till rektor@blaklockanarjeplog.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
