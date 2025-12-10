Barnskötare/resurs till förskola
2025-12-10
Arbetsplatsbeskrivning
Södra Roslagens Förskolor AB består av 5 förskolor; Kusin Vitamin, Stenhällen, Junibacken, Smultronet och Vintergatan. Alla förskolor ligger i centrala delarna av Vallentuna. Kontaktvägarna till både huvudman och ledning är korta och det ges goda möjligheter till inflytande och delaktighet i verksamheten.
Förskolan Junibacken består av 4 avdelningar anpassade efter barnets ålder. Vi har fina lokaler väl anpassade för förskoleverksamhet med närhet till grönområden och parker. Vår gård inbjuder till aktiv lek utomhus med gungor, klätterställningar och cykelbana. Förskolan har en egen kock som lagar vår mat.
Arbetsbeskrivning
Du kommer att ingå i ett arbetslag på förskolan. På avdelningen har vi ett barn i behov av särskilt stöd och du kommer att arbeta som resurs till barnet. Barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd vilket innebär att barnet behöver omsorg och stöd i alla vardagliga situationer på förskolan. Tjänsten är på heltid. Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
Du har ett genuint intresse av att arbeta med barn. Du är en engagerad och positiv och har förmåga att skapa goda, trygga relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Du ska ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, vara lyhörd för olika behov som kan uppstå och ha en positiv inställning till ditt arbete.
Du är punktlig och förstår vikten av att vara närvarande.
Vi ser gärna att du har en vårdutbildning tex undersköterska.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: ann.blanc@srfab.se
Arbetsgivare Södra Roslagens Förskolor AB
186 25 VALLENTUNA
