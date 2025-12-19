Barnskötare ref. nr. 144/25 : vikariat till personalpool
Kalix kommun / Barnskötarjobb / Kalix Visa alla barnskötarjobb i Kalix
2025-12-19
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
VIll du ha ett flexibelt och meningsfullt arbete där du får vara med och ge barnen de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lärande varje dag?
Vill du vara med och bidra till kontinuitet, ökad kvalitet och trygghet i våra verksamheter vid ordinarie personals korttidsfrånvaro?
Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är enligt förskolans styrdokument och du har tillsammans med övrig personal ansvar för att utveckla utbildningen. Förmågan att samverka och skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor utgör en viktig kompetens i ditt dagliga arbete. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till olika situationer
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad barnskötare.
Du är positiv och engagerad person som tillsammans med andra vill ge barnen de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lärande varje dag.
Du har vana att hantera dator och digitala verktyg som arbetsredskap.
Du ser positivt på att lära nytt och ser förändring som del av arbetet.
Vi erbjuder
läs om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Du kommer att vara tillgänglig för arbete i kommunens samtliga förskolor utifrån det behov som finns. Bokning av arbetspass görs via vår Bemanningsavdelning, och dina tider varierar utifrån behovet. Du kommer att ha placering på en förskola om behov inte finns på de övriga.
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Förskola
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Rektor
Gabriella Nilsson gabriella.nilsson@kalix.se 0923-65155 Jobbnummer
9655948