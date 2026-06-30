Barnskötare/pedagog (100 %)
Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk Ek. För. / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-06-30
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Barnskötare till Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk - 2-årigt vikariat
Djurgården, Stockholm | Heltid
Vill du arbeta med barn i en trygg och inspirerande miljö – mitt i naturen på Djurgården?
Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk söker nu en engagerad barnskötare som vill utvecklas tillsammans med oss.
Tjänsten passar dig som tycker om att arbeta nära barn och som vill vara en del av en liten verksamhet där samarbete, delaktighet och utveckling står i centrum. Kanske är du i början av din yrkesbana eller har arbetat några år och vill fortsätta utvecklas i ditt pedagogiska arbete.Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Lilla Kvikkjokk är en liten Montessoriförskola med 33 barn fördelade på två avdelningar. Förskolan har funnits sedan 1991 och drivs som ett föräldrakooperativ.
Vår utbildning utgår från Lpfö18, barnkonventionen och montessoripedagogikens syn på barnet som kompetent, nyfiket och aktivt i sitt lärande.
Förskolan ligger på Djurgården i Stockholm, omgiven av natur. Skogen, parkerna och vattnet är en självklar del av vår undervisning och används dagligen i verksamheten.
Vi arbetar i små grupper och strävar efter en lugn, trygg och inspirerande lärmiljö där varje barn får möjlighet att utvecklas i sin egen takt.
Som liten förskola har vi nära samarbete mellan avdelningarna och en nära dialog mellan pedagoger och rektor. Hos oss hjälps vi åt, utvecklar verksamheten tillsammans och värnar om ett öppet och prestigelöst arbetsklimat.Om tjänsten
Tjänsten innebär arbete främst med barn i åldern 1–3 år.
Eftersom vi är en liten förskola samarbetar vi nära mellan avdelningarna, vilket innebär att du även kommer möta och ibland arbeta tillsammans med våra äldre barn i åldern 3–6 år.
Som barnskötare hos oss kommer du bland annat att:
vara en aktiv och närvarande pedagog i barngruppen,
bidra till en trygg, utvecklande och inspirerande lärmiljö,
stödja barnens självständighet och utveckling utifrån montessoripedagogiken,
delta i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten,
dokumentera och reflektera kring barnens lärande tillsammans med arbetslaget,
samarbeta nära kollegor och vårdnadshavare,
delta i öppning och stängning av verksamheten (stängning sker alltid tillsammans med en kollega),
bidra till struktur, ordning och en väl fungerande vardag för både barn och kollegor.
Du kommer successivt få möjlighet att utvecklas i rollen med stöd av erfarna montessorilärare och förskollärare.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är trygg och ansvarstagande
Du skapar trygghet för barn, kollegor och vårdnadshavare genom ett lugnt och professionellt förhållningssätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till verksamhetens helhet.
Är nyfiken och utvecklingsinriktad
Du tycker om att lära dig nytt och ser förändring som en naturlig del av utveckling. Du har ett öppet sinne och är nyfiken på nya arbetssätt, idéer och pedagogiska perspektiv. Hos oss gör vi inte saker på ett visst sätt enbart för att "vi alltid har gjort så", utan utvecklar verksamheten utifrån barnens och verksamhetens behov.
Är flexibel
Du har lätt att anpassa dig när förutsättningarna förändras och ser möjligheter snarare än hinder. Eftersom vi är en liten verksamhet hjälps vi åt där behov finns.
Är initiativtagande
Du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ samtidigt som du gärna samarbetar med kollegor.
Är samarbetsorienterad
Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, kommunicerar respektfullt och ser värdet i att hjälpas åt.
Har ett professionellt bemötande
Du har lätt att skapa goda relationer med både barn, vårdnadshavare och kollegor. Du vågar fråga när du är osäker och delar gärna med dig av dina tankar och idéer.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete med barn är meriterande men inget krav. Det viktigaste för oss är ditt engagemang, din vilja att utvecklas och ditt intresse för barns lärande.
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av arbete i förskola,
har erfarenhet av arbete med barn i åldern 1–3 år,
har kunskap om eller intresse för montessoripedagogik,
har erfarenhet av eller intresse för TAKK,
känner dig trygg i kontakten med vårdnadshavare,
har erfarenhet av att hålla utvecklingssamtal med vårdnadshavare
har särskilt intresse eller kompetens inom exempelvis:
musik,
drama,
skapande,
rörelse,
natur och friluftsliv,
språk och litteratur.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en liten och familjär verksamhet där varje medarbetare gör skillnad.
Vi erbjuder:
en varm och stöttande arbetsplats,
ett engagerat arbetslag,
nära dialog med rektor och kollegor,
regelbunden kompetensutveckling,
avsatt planeringstid utanför arbetet i barngrupp för möjlighet till förberedelser, dokumentation, reflektion och pedagogisk utveckling,
pedagogiska måltider,
kollektivavtal genom Almega - Vi är anslutna till kollektivavtal genom Almega Friskoleavtalet, vilket innebär att du omfattas av tjänstepension, försäkringar och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
arbetskläder för utevistelse,
möjlighet att utvecklas inom montessoripedagogik,
en unik arbetsmiljö på Djurgården där naturen är en självklar del av undervisningen.Om tjänsten
Vikariat: 17/8 -26 - 7/7 - 28
Omfattning: 100 %
Tillträde: 17 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning utifrån erfarenhet, kompetens och uppdrag enligt gällande kollektivavtal.
Arbetsplats: Djurgården, Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: rekrytering.montessori@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare Lilla Kvikkjokk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk ek. för.
, http://www.lillakvikkjokk.se
Biskopsvägen 19 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Montessoriförskolan Lilla Kvikkjokk Ek För Kontakt
Skolchef & Rektor
Emilie Boström rekrytering.montessori@gmail.com Jobbnummer
9985967