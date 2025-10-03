Barnskötare på Vemdalens förskola
2025-10-03
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi är en förskola med tre avdelningar. Vi ligger mitt i Vemdalens by med närhet till skola, bibliotek och ica. Vi har ca 1 mil till Vemdalsskalet och Björnrike, med stora möjligheter till alpin- och längdskidåkning under vintersäsong. Vemdalen är Skistars tredje största skidort. Området har också stort utbud av fina skoterleder. Sommarsäsongen bjuder Vemdalen bland annat på vandring, fiske och fina cykelleder.
Vi på Vemdalens förskola vill ta tillvara på naturen och utevistelsen, vi är aktiva och vill främja rörelseglädje genom olika aktiviteter året om. Vi har en utomhusmiljö med goda möjligheter. Vintertid erbjuder vi barnen att åka både längdskidor och skridskor. Varmt välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter som barnskötare är att arbeta i enlighet med förskolan läroplan LpFö2018. Du kommer att vara delaktig i planering, uppföljning och dokumentation av verksamheten samt tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5 år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare alternativt har god erfarenhet inom yrket. Du ska vara van att ta eget ansvar, vara lyhörd för barns viljeyttringar, vara en närvarande pedagog som har lätt att samarbeta med olika människor och alltid ha fokus på ditt uppdrag tillsammans med barnen.
Goda språkkunskaper i samiska är meriterande.
I uppdraget ligger också att vara en god förebild för barn och kollegor och att ha en god förståelse för alla människors lika värde - det vi kallar ett tillitsfullt förhållningsätt.
På denna tjänst är uppvisande av utdrag ur polisens brottsregister en förutsättning för anställning. Dina personliga egenskaper
Du ges möjlighet att ta ett eget stort ansvar för att förverkliga målen i läroplanen. Vi har ett stort fokus på det systematiska kvalitetsarbete i våra förskolor, då strävan är att hela tiden höja kvalitén och utveckla undervisningen för våra barn.
Som personliga egenskaper så värdesätter vi att du är lyhörd, empatisk och har en god samarbetsförmåga. Att samverka respektfullt med vårdnadshavare och kollegor är av största vikt.
Kontaktinformation
Margareta Thomsson, Rektor, +46 0684-16763
Kommunal , Sektion Härjedalen, 010-4429759
Arbetsplats
Prästgatan 9
846 71 Vemdalen
