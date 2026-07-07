Barnskötare på Pilkrogs förskola
Pilkrogs Friskola Ek. För. / Barnskötarjobb / Lindesberg Visa alla barnskötarjobb i Lindesberg
2026-07-07
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Pilkrogs förskola ligger 15 km öster om Lindesberg med skogen som närmsta granne. Förskolan drivs av Pilkrogs friskolas ekonomiska förening, vars styrelse är huvudman för både förskolan och skolan. Vi är politiskt och religiöst obundna och prioriterar trygghet för barnen. Det gör vi bland annat genom att budgetera för många vuxna i verksamheten. Vi är en förening som inte bedriver någon form av vinstverksamhet.
Förskolan ligger idag under ett och samma tak vilket gör samarbetet mellan barngrupperna enklare. I samma hus ligger också matsal och kök, där våra kockar lagar väldigt uppskattad mat från grunden. I köket satsar vi på närproducerat i möjligaste mån, samt en nära kontakt med barnen.
Förskolan består av tre barngrupper. En för de äldre barnen i åldrarna 4-5 år samt två grupper för de yngre barnen i åldern 1-3 år. Vi har en förskollärare i varje grupp samt barnskötare för varje grupp. På hela förskolan har vi 35 barn inskrivna idag. Som barnskötare kommer du jobba tillsammans med dina kollegor med ansvar för en av grupperna men också samarbeta över hela förskolan.
Förskolans närmsta granne är skogen och naturen, vilket gör det möjligt att vara ute mycket med barnen. I skolans lokaler finns även en mindre gymnastiksal som förskolan har tillgång till. Direkt utanför förskolan ligger förskolegården med gungor och klätterställning, flera små lekstugor och sandlåda bland annat.
Som anställd får du möjlighet att ingår i en personalgrupp som hjälps åt och arbetar för samsyn kring barnen. Tillsammans; personal, rektor, styrelse och föräldrar, hjälps vi åt att bedriva en verksamhet för allas bästa med barnen i fokus.
Nu söker vi dig som är utbildad barnskötare för en tjänst på ca 60% med start i augusti 2026. Vi söker dig som är utbildad barnskötare och har erfarenhet av att arbeta med barngrupper i de yngre åldrarna. Du har ett bemötande där barnets perspektiv finns närvarande och du har kunskap om barns utveckling. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra vuxna. Och du är driven och har nära till din egna fantasi och kreativitet.
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten eller oss på Pilkrog, är du välkommen att höra av dig till förskolans rektor Maria Meldemo.maria.meldemo@pilkrog.se
Ansökningar tas emot löpande och skickas till maria.meldemo@pilkrog.se
märk ansökan med Barnskötartjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07
E-post: maria.meldemo@pilkrog.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pilkrogs Friskola Ek. För.
Pilkrog 111 (visa karta
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711 94 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pilkrogsskolan Kontakt
Rektor förskolan
Maria Meldemo maria.meldemo@pilkrog.se 076-100 03 13 Jobbnummer
9995003