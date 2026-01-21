Barnskötare på Funäsdalens förskola
2026-01-21
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funäsdalens förskola är belägen nära skog, fjäll och skidspår. Vi arbetar ständigt med utveckling och kvalitetssäkring av förskolan. Förskolan har 5 avdelningar. Härjedalens kommun är ett samiskt förvaltningsområde; förskolan arbetar därför med samisk integrering. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som barnskötare är att arbeta i enlighet med förskolan läroplan LpFö2018. Du kommer att vara delaktig i planering, uppföljning och dokumentation av verksamheten samt tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5 år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare alternativt har god erfarenhet inom yrket. Du ska vara van att ta eget ansvar, vara lyhörd för barns viljeyttringar, vara en närvarande pedagog som har lätt att samarbeta med olika människor och alltid ha fokus på ditt uppdrag tillsammans med barnen.
Goda språkkunskaper i samiska är meriterande.
I uppdraget ligger också att vara en god förebild för barn och kollegor och att ha en god förståelse för alla människors lika värde - det vi kallar ett tillitsfullt förhållningsätt.
På denna tjänst är uppvisande av utdrag ur polisens brottsregister en förutsättning för anställning. Dina personliga egenskaper
Du ges möjlighet att ta ett eget stort ansvar för att förverkliga målen i läroplanen. Vi har ett stort fokus på det systematiska kvalitetsarbete i våra förskolor, då strävan är att hela tiden höja kvalitén och utveckla undervisningen för våra barn.
Som personliga egenskaper så värdesätter vi att du är lyhörd, empatisk och har en god samarbetsförmåga. Att samverka respektfullt med vårdnadshavare och kollegor är av största vikt.
Kontaktinformation
Margareta Thomsson, Rektor, +46 0684-16763
Kommunal , Sektion Härjedalen, 010-4429759
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
