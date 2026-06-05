Barnskötare/ Fritidspersonal
Nykvarns Kommun / Barnskötarjobb / Nykvarn Visa alla barnskötarjobb i Nykvarn
2026-06-05
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Kom närmare - kom till Nykvarns kommun. Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet finns 12 500 Nykvarnsbor som varje dag påverkas av det vi gör, och det du gör. Vårt arbete vilar på en stabil grund av tillit, ansvar, engagemang och professionalism - för oss handlar det om att arbeta med både hjärta och hjärna. I Nykvarn är du aldrig bara en i mängden. Oavsett vilka skor du bär och vilka steg du tar blir du en del av något större, där varje arbetsdag bygger framtid. Vad är ditt nästa steg?Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad barnskötare till ett års vikariat på vårt fritidshem. Du har god förståelse för fritidshemmets uppdrag och hur omsorg, lärande och social utveckling samspelar i elevernas hela dag.
• Arbeta i fritidshemmet och under skoltid i nära samarbete med pedagoger
• Skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö
• Möta elever med ett lågaffektivt bemötande och stödja dem i sociala situationer . Delta i planering och utveckling av verksamheten
• Samarbeta med kollegor och vårdnadshavare på ett professionellt sätt
Om verksamheten
Furuborgskolan är kommunens yngsta skola och omfattar årskurserna F-6 samt anpassad grundskola. I verksamheten finns cirka 370 härliga elever och en engagerad och kompetent personalstyrka.
På Furuborgskolan är gemensamt ansvarstagande, kompetens och engagemang en självklarhet. Elevernas bästa står alltid i fokus. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda förutsättningar för utveckling i en inspirerande miljö.
Vi söker medarbetare som är engagerade, lyhörda och som tycker om att arbeta för att utveckla både sig själv och andra. Lärares ledarskap, förhållningssätt och kompetens ser vi som viktiga faktorer för att utveckla undervisningen och skapa en trygg och meningsfull skoldag för alla elever.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker
• Har kunskap om fritidshemmets styrdokument och pedagogiska kärna
• Arbetar lugnt, tryggt och lågaffektivt
• Är flexibel, ansvarstagande och samarbetsvillig
• Har ett genuint intresse för barns utveckling och välmående
Övrig information
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Vi söker två barnskötare/FritidsledareSå ansöker du
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "41:2026:029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns Kommun
(org.nr 212000-2999), https://www.nykvarn.se/
Nykvarns kommun (visa karta
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155 80 NYKVARN Arbetsplats
Lära och växa Kontakt
Rekryterande chef
Dahlqvist, Sara sara.dahlqvist@nykvarn.se 08-55501325 Jobbnummer
9949177