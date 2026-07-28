Barnskötare Första Steget förskola
Första Steget Förskolor AB / Barnskötarjobb / Ekerö Visa alla barnskötarjobb i Ekerö
2026-07-28
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Första Steget är en mindre fristående förskola som ligger beläget i Sundby, Ekerö kommun med plats för 40 barn. Förskolan ligger i en skyddad och lugn miljö med naturen runt hörnet och skogen som granne. Redan på vår gård möter vi naturen i sin fulla prakt. Vår gård är något extra för barnen att leka och lära på tillsammans med oss medforskande pedagoger. Vi arbetar med mindre barngrupper och vill erbjuda en professionell, personlig och trygg verksamhet, där alla får möjlighet att synas och känna sig hörda. En plats som är lärorik, bekant och rogivande. Det är i mindre sammanhang tillsammans med närvarande pedagoger barn trivs, och får chansen att upptäcka världen i sin egen takt.
Vår vision "Jag vill, Jag vågar, Jag kan" finns med oss under dagarna på förskolan.
Barnskötare till förskola
Vi söker nu en engagerad och driven barnskötare som vill bli en del av vårt arbetslag. Hos oss möter du en förskola där vi ser till det kompetenta barnet och är medforskande i barnens lärande. Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Du är utbildad barnskötare med pedagogisk insikt och ett stort intresse för barns utveckling och lärande.
Du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att skapa goda relationer med både barn, kollegor och vårdnadshavare.
Du är strukturerad, självgående och har en god organisationsförmåga.
Du sprider arbetsglädje och bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Du har god samarbetsförmåga och ser värdet av att arbeta tillsammans i ett team.
Har du erfarenhet eller kunskap om Reggio Emilias pedagogiska filosofi är det meriterande.Dina arbetsuppgifter
På förskolan arbetar vi under dagen med barnen i mindre grupper för att få det lilla sammanhanget. Det innebär att du behöver känna dig bekväm med att driva undervisning självständigt för en mindre grupp barn. I arbetet ingår planering tillsammans med förskollärare, eget ansvar för genomförande och dokumentation. Eget ansvar för att skriva blogginlägg kopplat till din undervisningsgrupp, Uppföljning samt utvärdering av undervisningen i vår verksamhet tillsammans med dina kollegor och rektor.
Du kommer i nära samarbete med förskollärare, barnskötare och rektor arbeta mot målen i läroplanen, förskolans helhetsidé, vår vision och de kommunala riktlinjerna. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till en positiv, meningsfull och utvecklande miljö, för varje barn och för hela barngruppen. Du är aktiv i relationen med barnen och i deras lek. Vi arbetar såväl utomhus som inomhus dagligen under alla årstider. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad med ett tydligt barnfokus.
Vi erbjuder
• arbetskläder för utevistelse
• gemensam och enskild planeringstid och reflektion
• fria pedagogiska måltider
• eget digitalt verktyg i form av I-pad att använda i det dagliga arbetet med barnen
• fortbildning
• vi har en kock på förskolan som lagar mat från grunden med fokus på hälsa och hållbarhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Via e-post
E-post: ansokan@forstasteget.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Första steget förskolor AB
(org.nr 556799-7340), http://www.forstasteget.com
Nyckelbyvägen 16 (visa karta
)
178 22 EKERÖ Arbetsplats
Första Steget Förskolor AB Kontakt
Leila Novin leila@forstasteget.com Jobbnummer
10014503