Barnskötare / förskollärare
2025-09-30
Härnevi förskola är en liten och personlig förskola belägen på landsbygden, cirka en mil utanför Enköping. Förskolan är personaldriven, vilket innebär att delar av personalen även sitter i styrelsen och är aktivt med och utvecklar verksamheten.
Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola som arbetar mycket med hållbar utveckling och naturpedagogik. En stor del av vår verksamhet bedrivs utomhus - både på vår stora gård och i den närliggande skogen.
Vi tar emot barn i åldrarna 1-12 år, då vi även bedriver fritidsverksamhet på eftermiddagarna. Vår pedagogik utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Som pedagog hos oss är du med och planerar, dokumenterar och reflekterar kring verksamheten tillsammans med arbetslaget.
Vi söker dig som:
Har utbildning som barnskötare eller förskollärare
Är flexibel och lösningsfokuserad i vardagen
Har en god pedagogisk förmåga och ett stort engagemang för yrket
Möter barn, föräldrar och kollegor med respekt och god samarbetsförmåga
Om du vill arbeta i en naturnära och engagerad miljö där du får vara med och påverka - då är Härnevi förskola rätt plats för dig!
Tjänsten:
Omfattning: 100 %
Anställning: Tillsättning enligt överenskommelse
Lön: Enligt KFO:s avtal
Publiceringsdatum2025-09-30
Skicka ditt personliga brev och CV till johanna@harneviforskola.se
så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Härnevi Förskola Ekonomisk Fören
Härnevi Stora Härnevi
)
745 96 ENKÖPING
Härnevi Förskola Ek Fören
Rektor
Rektor
Johanna Hjelm johanna@harneviforskola.se 0171-410244
