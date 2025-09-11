Barnskötare/förskollärare
2025-09-11
Barnskötare/Förskollärare vikariat 75%
Om Dackebackens Musikförskola
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag! Dackebackens Musikförskola ligger i centrala Växjö. Vi använder musik som pedagogiskt redskap för att stärka barnens utveckling och för att skapa glädje och gemenskap i verksamheten. Vi arbetar med estetiska lärprocesser i olika uttrycksformer såsom dans, teater och barnen får spela olika instrument. Vi är en relativt liten förskola med 4 avdelningar, så alla känner alla och samarbete är en viktig del.
Vi jobbar aktivt för en god arbetsmiljö, och är ett gott gäng som trivs på jobbet. Vi jobbar också kontinuerligt med kompetensutveckling för att hålla god kvalitet på verksamheten.
Här får du chans att arbeta tillsammans med erfarna och engagerade kollegor och tillsammans utveckla och driva verksamheten. Vi bedriver undervisning med hög pedagogisk kvalité där barn, personal och föräldrar trivs och känner delaktighet.
Dackebackens Musikförskola är miljödiplomerad och arbetar med att vara en giftfri förskola.
Förskolans huvudman är Medborgarskolan. Medborgarskolan finns över hela landet och har traditionell folkbildning, utbildningar för företag och organisationer samt förskole- och skolverksamhet. Medborgarskolan är indelad i åtta regioner och Dackebackens Musikförskola tillhör Medborgarskolan region Öst som omfattar Östergötland, Småland och Blekinge. Medborgarskolan är en ideell förening.
Vem söker vi?
Vi söker en entusiastisk och engagerad pedagog, som brinner för musik och som vill vara delaktig i arbetet med att ge barnen en trygg, meningsfull och lärorik tillvaro i vår verksamhet. Du har en positiv attityd där lust och nyfikenhet till lärande är en självklarhet. Du har förmågan att vara flexibel och kreativ, ta egna initiativ och har god samarbetsförmåga. Utveckling och förändring ser du som något utmanande och spännande.
Meriterande är musikintresse/kunskap och om du spelar något instrument (men inget krav), och även erfarenhet av arbete med TAKK och bildstöd.
Du delar våra kärnvärden. Du kan läsa om våra kärnvärden på dackebacken.se.
Tjänsten är till en början ett vikariat, men kan i en förlängning bli en tillsvidareanställning som också kan öka i tjänstgöringsgrad.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina arbetskamrater är du med och utvecklar det pedagogiska arbetet. Du arbetar för att verksamheten utgår från våra styrdokument och är delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet. Här får du chans att arbeta tillsammans med erfarna och engagerade kollegor och tillsammans utveckla undervisningen och driva verksamheten.
Närheten till barnen och samtalen och utforskandet tillsammans med dem är den viktigaste delen i ditt uppdrag.
Barnskötarutbildning/Förskollärarlegitimation
Erfarenhet av arbete i förskola
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hör av dig till Rektor Marie Carlsson om du har några frågor.
Mail: marie.carlsson@medborgarskolan.se
Vintervägen 2
Vintervägen 2
352 37 Växjö
Välkommen med din ansökan!
Varaktighet, arbetstid
Vikariat under vårterminen 2026 (med eventuell förlängning)
Med start 1 december 2025
Medborgarskolan region ÖstErsättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
