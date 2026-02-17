Barnskötare, förskoleområde Väster och Öster, timavlönad
2026-02-17
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Verksamhet Förskola har egna specialpedagoger. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom - och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbete som timvikarie vid ordinarie personals frånvaro på förskoleområde Öster och Väster.
Förskoleområde Öster består av nio förskolor belägna i Borensberg, Österstad, Klockrike, Fornåsa och Tjällmo samt verksamheten pedagogisk omsorg i Motala.
Förskoleområde Väster består av sju förskolor belägna i Motala, Godegård och Nykyrka.
Som timvikarie hos oss förväntas du att kunna börja arbeta med kort varsel olika tider under verksamhetens öppettider.
Vi ser att du som söker har ett engagemang och en nyfikenhet för barns utveckling och lärande. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande mot såväl barn som vårdnadshavare och kollegor. Du har ett lustfyllt arbetssätt samt en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Vår värdegrund förutsätter att var och en som arbetar i våra förskolor ska framhålla varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Våra förskolor ska genomsyras av ett nyfiket förhållningssätt där vi möter varje enskild individ med respekt och på ett lyhört sätt.Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Det är meriterande att du har gymnasial barnskötarutbildning, barn och fritidsprogrammet eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn i förskola eller annat arbete som arbetsgivare bedömer likvärdigt.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
