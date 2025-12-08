Barnskötare förskolan Granbacken, Sävar
Förskolan Granbacken i Sävar är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som invigdes 2015.
Vi har fem hemvisten - Viljan, Tilliten, Lyckan, Fröjden och Glädjen - med åldersnära barngrupper.
Husets hjärta är Torget, en central mötesplats för demokrati och samspel. Här möts barn, föräldrar och pedagoger under dagen för lämning, hämtning och olika aktiviteter. Barnen kan välja bland aktivitetslådor, leka rollekar, spela instrument, dansa och bygga i olika material. Varje morgon samlas hela Granbacken här för en gemensam sångstund.
I Ateljén, "husets händer", väcks den skapande processen. Miljön på Granbacken är genomtänkt och ständigt i förändring - en inbjudande plats som stimulerar lek, utforskande och barns delaktighet. Tillsammans med barnen observerar och utvecklar vi miljöerna för att inspirera till nya lekar och uttryck. Den närliggande skogen är också en viktig del av vår pedagogiska miljö och erbjuder möjligheter till utforskande.
Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Ditt arbete på förskolan är att leda och utmana barn i åldersgruppen 1-5 år. Du arbetar självständigt och tillsammans med arbetslaget utifrån de styrdokument som finns. Du förväntas kunna använda dig av digitala verktyg samt bidra till förskolans utveckling. Vi anser att lärande och kunskap erövras där barnen kan mötas, prova och undersöka om och om igen tillsammans med varandra och med en nyfiken och lyssnande pedagog.
Om dig
Vi söker dig som har barnskötarutbildning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i förskolan.
Som person är du kreativ, driven, engagerad, positiv och vill utveckla dig själv och vårt gemensamma pedagogiska uppdrag. Ett utforskande förhållningssätt är viktigt, eftersom det tillåter barnen att vara delaktiga i utforskandet med egna förslag, teorier och uttryck. Vi sätter stort värde i förmågan att kunna skapa goda relationer både till barnen, vårdnadshavarna och kollegorna.
För att du ska kunna utveckla barnens språkliga förmåga och kunna kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor, dokumentera och ta del av förskolans styrdokument krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Övrig information
• 2 platser särskild visstidsanställning, heltid, med start snarast, enligt överenskommelse till och med 2026-07-03.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Ersättning
Månadslön
