Barnskötare föräldrakooperativ
2026-05-29
Skattkammaren är en föräldrakooperativ förskola i Olofstorp. Vi är en liten och familjär förskola med 19 barn med syfte att verka för en kvalitativ och stimulerande förskolemiljö för barnen. Vi har en hög personaltäthet och ett stabilt arbetslag.
Förskolan startade 1992 och ligger ca 3 mil utanför Göteborg i Olofstorp intill Bergums Kyrka med härliga naturområden precis utanför dörren. Läs mer om oss på vår hemsida http://skattkammaren.info/
Vi söker dig som
Har barnskötarutbildning
Tycker om friluftsliv och att vara ute i naturen
Har god samarbetsförmåga och lösningsinriktat förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnadshavare.
Som barnskötare ansvarar du tillsammans med förskollärare och övriga kollegor för att planera, genomföra och utvärderar det pedagogiska arbetet på Skattkammaren. Du är väl insatt i förskolans läroplan och bidrar till att dess mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Din uppgift är att skapa de bästa möjligheterna för att barn, föräldrar och kollegor ska trivas och känna sig trygga.
Vi som arbetar i förskolan tror på det kompetenta barnet med en inneboende vilja att upptäcka, uppleva och lära sig. Genom lek och lustfyllt lärande vill vi stimulera och bevara barnens naturliga nyfikenhet, ge dem tid och utrymme till att tänka och reflektera själva samt ta till vara deras lust att lära. Vi lägger stor vikt vid att skapa förutsättningar för alla barn att utvecklas och lära. Vi lägger grunden för barnens fortsatta utbildning.
Vi ser att du har tidigare erfarenhet av arbete i förskoleverksamhet. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi söker dig som är ansvarstagande och har god pedagogisk insikt. Vidare ser vi även att du har en kreativ fallenhet där du kommer med idéer och nya sätt att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor.
Vi erbjuder generös planeringstid, pedagogiska måltider, arbetskläder,friskvårdsbidrag, kollektivavtal och ett utvecklande arbete med stort ansvar.
Vi vill att du presenterar dig genom ett personligt brev och cv. För anställning behövs utdrag ur polisens belastningsregister.
Det är en tillsvidaretjänst på 50%. Intervjuer kommer att hållas v 27. Lön och tillträde efter överenskommelse. Vi är medlemmar i Fremia (fd KFO) och IV (fd FSO) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
endast mail
E-post: katarina@skattkammaren.info Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärjeungarna Ekonomisk Förening
, https://skattkammaren.info
Bergums Källegårdsväg 1 (visa karta
)
424 91 OLOFSTORP Arbetsplats
Lärjeungarna Ek Fören
9935126