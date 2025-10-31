Barnskötare, Ätrans förskola
Falkenbergs kommun, Ätrans förskola / Barnskötarjobb / Falkenberg Visa alla barnskötarjobb i Falkenberg
2025-10-31
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Ätrans förskola i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Till Ätrans förskola söker vi Barnskötare.
På Ätrans förskola arbetar vi kring alla barns lika värde och ser att olikheter berikar. Vi ser alla barn som en tillgång och tar tillvara på barnens reflektioner kring sitt eget lärande. Både barn och vuxna är varandras medupptäckare i verksamhetens lek och lärande. Vi värnar om demokrati, framtidstro och global hållbar utveckling.
Ätrans förskola jobbar med hållbar utveckling genom återbruk och återbruksmaterial. Det är viktigt för oss att du som söker är nyfiken på att bidra och utveckla det arbetet. Vi har okodat material som exempelvis kartong, kakelplattor, textil, stenar, kottar, äggkartonger och olika förpackningar som kan bli vad som helst i mötet med barnen.
Vi arbetar aktivt med att erbjuda lärmiljöer på förskolan som är utmanande, föränderliga och tillgängliga. Vi arbetar utforskande där barn och vuxna tillsammans får upptäcka, undersöka och erfara. Avsikten är alltid att förbättra och förfina förskolans undervisning, så att det blir verkliga effekter för barns förändrade kunnande och progression.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare.
Som person är du driven och utvecklingsbenägen. Du väljer att se de positiva i såväl barn, kollegor som vårdnadshavare och din inställning är att alla gör så gott dom kan utifrån sina förutsättningar. Du är flexibel och fokuserar på att hitta lösningar för att driva verksamheten framåt.
Du har en god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Examensbevis ska bifogas ansökan.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286957 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231), http://kommun.falkenberg.se Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Ätrans förskola Kontakt
Rektor
Johanna Ljungdahl Larsson 0346-88 64 22 Jobbnummer
9582572