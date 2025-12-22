Barnskötare anställning med stöd
Barnskötarjobb / Vallentuna
2025-12-22
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos O&B Blomberg AB i Vallentuna
Vi är en liten Montessoriförskola vackert belägen i centrala Vallentuna. Vi söker nu en barnskötare/assistent med rätt till stöd från Arbetsförmedlingen - introduktionsjobb eller nystartsjobb.
Vi söker en glad och positiv person som har lätt för att samarbeta och för att ta egna initiativ, ta ansvar samt har ett stort engagemang i arbetet.
Du ska ha ett professionellt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor.
Du behärskar svenska åtminstone på grundläggande nivå.
Pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet är meriterande. Du bor max 1 timmes resväg till förskolan.
Arbetet består av hjälp med de praktiska sysslorna på förskolan: till exempel ta hand om barnen, byta blöjor, ta hand om köket/disk, förbereda mellanmål, slänga sopor, enkel städning vid behov, sköta tvättmaskinen. Du arbetar mest på eftermiddagar och ska kunna stänga förskolan.
Tillträde augusti 2026 med praktik maj-juni. Vi börjar med en praktik som introduktion. Anställningen är visstidsanställning på max 2 år. Anställningen kan övergå till tillsvidareanställning.
Deltid ca.62 %
Du är varmt välkommen att skicka en intresseanmälan med CV med bild (foto) personligt brev, referenser och löneanspråk.
till: fskchef@forskolandelfinen.se
ange referens: Barnskötare med anställningsstöd. https://www.forskolandelfinen.se/
Ansökan behandlas endast om ovanstående krav uppfylls.
Olga Blomberg
Rektor
Mobil: 0704716091
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: fskchef@forskolandelfinen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556735-8774)
Takpannevägen 2 (visa karta
)
186 36 VALLENTUNA Arbetsplats
Montessoriförskolan Delfinen Jobbnummer
