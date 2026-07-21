Barnskötare
Svalövs Montessori Ekonomisk förening / Barnskötarjobb / Svalöv Visa alla barnskötarjobb i Svalöv
2026-07-21
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Svalövs Montessori söker barnskötare till både fritidshemmet och förskolan.
Vi söker dig som har god pedagogisk hand med barn och elever i deras starkaste utvecklingsålder, från 3 till 9 år. Montessoripedagogikens hörnsten är frihet inom givna gränser. Ty barn lär sig bäst när de får friheten att röra sig, att välja sitt eget arbete och att följa sina intressen, så länge det inte går ut över andra.
Vi söker dig som har yrkesutbildning och/eller Montessoriutbildning eller utbildad fritidspedagog eller fritidsledare. Du behöver både ha flexibilitet och erfarenhet av pedagogiskt arbete i åldrarna 3-11 år. Önskvärt är att du arbetat inom en montessoriverksamhet, har montessoriutbildning alternativt på annat sätt varit i kontakt med och har kunskap om pedagogiken.
Svalövs Montessori har funnits sedan 1976 och vi är idag ett tydligt alternativ med positiv tro på upplevelsebaserat lärande. Vi är en ekonomisk förening, ett s.k. föräldrakooperativ, helt utan vinstuttag. Vi är en skola med mycket goda förutsättningar att ge våra barn den start i livet alla barn förtjänar. Arbetet på skolan präglas av en helhetssyn på livet.
För att din tjänst ska bli heltid ingår att under skoltid arbeta som parlärare. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande och undanber oss alla rekryteringsföretags erbjudanden om hjälp - eftersom det är en montessorifilosofi, att hjälp mig inte klara det jag rimligen klarar själv!.
Vi undanber oss hjälp med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: platsansokan@svalovsmontessori.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Montessori Ekonomisk förening
, https://svalovsmontessori.se
Onsjövägen 11 (visa karta
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268 31 SVALÖV Arbetsplats
Svalövs Montessoriskola Jobbnummer
10008280