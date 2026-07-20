Barnskötare
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Alvesta Visa alla barnskötarjobb i Alvesta
2026-07-20
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I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.
Förskoleområde Norr består av två förskolor; Slätthög som ligger på landsbygden och Moheda Förskola som ligger i samhället Moheda. Den lediga tjänsten är på förskolan i Moheda. Tjänsterna är vikariat t.om 261231 med möjlighet till förlängning.
Vi arbetar utifrån gemensamt projekt som sträcker sig över läsåret där vi väver in våra prioriterade mål.
Hos oss i Moheda/Slätthög arbetar vi aktivt med pedagogisk utveckling och har höga ambitioner att ständigt utveckla utbildningen och oss själva, framför allt genom det kollegiala lärandet som sker i såväl de spontana mötena som i organiserade gruppkonstellationer.
Vi har ett utvecklat arbete med dokumentation där systematiskt kvalitetsarbete används som ett verktyg för att synliggöra och utveckla de lärprocesser som sker i verksamheten och där vi kan följa det lilla barnets progression samt för att planera, genomföra och utvärdera undervisning och aktiviteter. Dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet är motorn i verksamheten och är enligt oss viktiga och grundläggande förutsättningar för att vi ska kunna erbjuda en förskola av god kvalitet - en förskola som vi kan vara stolta över! Till stöd i arbetet finns vår pedagogista och specialpedagog. Vi ser alla i vår verksamhet som kompetenta; -barn, föräldrar och personal.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Du arbetar i barngrupp och är även delaktig i olika grupper som syftar till att utveckla verksamheten. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du arbetet med att utveckla utbildningen utifrån läroplanens mål och riktlinjer. Du har individuell planeringstid och hela arbetslaget har regelbundna reflektionstillfällen.
Som barnskötare förväntas du:
• planera och genomföra undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet så läroplanens mål och intentioner uppfylls och att varje barns utveckling och lärande främjas
• vara delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet genom att planera, dokumentera, följa upp, utvärdera och reflektera enskilt och tillsammans med arbetslaget kring utbildningen och undervisningen för att utveckla det pedagogiska arbetet.
• genomföra utbildningen så omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet
• skapa nära och förtroendefulla relationer med barn och vårdnadshavare
• verka för en god och tillgänglig lärmiljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande, såväl inomhus som utomhusKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med erfarenhet inom yrket. Har du erfarenhet av och kompetens inom språkutvecklande arbetssätt och TAKK ser vi det som en stor tillgång. Vi tror att du är lekfull, ser möjligheter i stället för hinder, har god kommunikativ förmåga, är flexibel och du deltar med engagemang i undervisningen tillsammans med kolleger och barn. Vårt systematiska kvalitetsarbete bygger på pedagogisk dokumentation och våra lärorika reflektionsträffar, därför är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Utöver utbildning ser vi dina personliga egenskaper som mycket viktiga.
Utöver detta krävs för tjänsten att du har B-körkort.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-31 .
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332091/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Kommun
(org.nr 212000-0639)
342 80 ALVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare nås via Alvesta kommuns Kontaktcenter 0472-150 00 Jobbnummer
10006530